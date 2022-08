Correligionários do Norte/Noroeste lotaram o local e foram saudados pela família Garotinho - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 16/08/2022 17:16

Campos - “Clarissa será uma senadora do povo, uma senadora que terá o DNA da família Garotinho”. O otimismo foi demonstrado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, durante lançamento das pré-candidaturas dele (a deputado federal) e da filha, Clarissa (a senadora), na noite dessa segunda-feira (15) em Campos dos Goytacazes.

O evento aconteceu à noite, no espaço Multiplace (Parque Califórnia), com milhares de pessoas, entre militantes e políticos de municípios vizinhos; candidato a vice na chapa à reeleição do governador Cláudio Castro, o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, foi um dos que prestigiaram.

Garotinho tenta voltar a ocupar uma cadeira na Câmara Federal, aonde exerceu mandato entre 2011 e 2015; ele é apontado como principal fiador da candidatura da deputada Clarissa a senadora no Norte/Noroeste Fluminense. A parlamentar foi objetiva em seu discurso, pautado na sua plataforma eleitoral.

Focada em valores sobre todos os sentidos, Clarissa confirmou sua aposta na reeleição de Bolsonaro; a parlamentar do União Brasil falou inclusive da proposta que pretende defender em Brasília de castração química para estupradores e pedófilos: “estou aceitando esse desafio em nome das mulheres”, garantiu.

Benedita da Silva foi a única mulher, em toda a história do Estado do Rio de Janeiro, a ocupar uma cadeira no Senado; Clarissa ressaltou esse fato e conclamou: “precisamos aumentar a representatividade feminina no Senado, que ainda é muito baixa, ao contrário da Câmara dos Deputados, onde a nossa participação aumentou muito nas últimas eleições”.

Entre os pontos destacados por Clarissa nos seus dois mandatos de deputada federal, ela pontuou a aprovação de mais de 70 leis que beneficiaram as mulheres brasileiras; além de defender a transformação da pedofilia em crime hediondo, ela prometeu brigar contra a legalização do aborto e das drogas.

Está também na plataforma da pré-candidata ser uma voz em defesa dos interesses do Estado Rio de Janeiro, e em especial do interior; “precisamos ter uma senadora para trazer recursos e investimentos para o nosso estado e não apenas para visitar as cidades e planejar torneio de futebol”, acentuou.

Concluindo, Clarissa resumiu que, entre contribuições que deu para a região, nos últimos anos, foram mais de R$150 milhões em recursos articulados para investimentos em saúde, educação e outras áreas. Washington Reis também se manifestou e falou da importância de estar no mesmo palanque de Garotinho, Rosinha, Clarissa e Wladimir Garotinho.

O companheiro de chapa de Cláudio Castro prometeu pedir voto para Garotinho já a partir de agora, quando começa efetivamente a campanha eleitoral. O encontro foi encerrado com Wladimir elogiando o pai e a irmã e foi muito aplaudido pelo público; o prefeito reuniu toda a família num abraço coletivo para saudar os presentes.