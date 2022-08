André Felipe Pery anunciou a posição de destaque do município, em reunião online - Foto Divulgação

Publicado 20/08/2022 15:39

Campos - O trabalho desenvolvido pela equipe técnica da prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ), no contrato de pavimentação de ruas do município, foi considerado o de melhor desempenho de execução, pela Caixa Econômica Federal; a distinção é feita em meio a mais de 500 contratos referentes aos 54 municípios de abrangência da instituição.

O reconhecimento foi feito pelo gerente de unidade de governo da Caixa, André Felipe Pery Gonçalves, nesta sexta-feira (19), durante reunião online com equipe da prefeitura sobre o Programa Caixa Políticas Públicas, que permite apoiar a administração municipal em várias atividades.

Ao anunciar o feito do governo de Campos, André Felipe explicou: “a gente abrange toda área metropolitana de Niterói; a Serra, que inclui Nova Friburgo e Petrópolis, até São Francisco de Itabapoana e todo o Noroeste Fluminense”.

O depoimento do gerente da Caixa foi avaliado pelo prefeito Wladimir Garotinho como sendo o reconhecimento da competência da equipe técnica por um trabalho tão importante para a população como tem sido a pavimentação e sinalização das ruas, principalmente, da área central.

“Mas, temos avançado também em outras regiões com os Bairros Legais e obras de pavimentação e drenagem do Residencial Porto Seguro”, acrescentou o prefeito, assinalando: “isso nos motiva ainda mais a continuarmos avançando, porque mostra que estamos no caminho certo”.

Wladimir destacou que, “atualmente, a prefeitura vem regularizando a situação do município, possibilitando buscar parcerias e emendas parlamentares, garantindo novos investimentos em infraestrutura e outras áreas importantes para a população”.

Na gestão Wladimir Garotinho, Campos já investiu mais de R$ 400 milhões em obras de infraestrutura, incluindo recuperação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), hospitais, escolas e creches, entre outros. “O município vem se planejando desde o ano passado, se organizando porque a situação era muito difícil”, pontuou Wladimir.

“A prefeitura estava com pouco dinheiro em caixa, com dívida e, ainda, devendo pagamento aos servidores”, lembrou o prefeito, resumindo: “no ano passado, colocamos os salários dos servidores em dia e o que era devido aos fornecedores; este ano, estamos concluindo o pagamento dos benefícios que estavam em atraso; Campos está sob controle e, para o próximo ano, temos novos investimentos à vista”.

De acordo com Wladimir, as obras de asfaltamento e sinalização de 20 ruas e avenidas da área central são frutos de emenda parlamentar, no valor de R$ 8,5 milhões; “essas vias de grande fluxo também tiveram mudança de sentido, permitindo melhor fluxo de veículos”, concluiu.