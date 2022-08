A iniciativa de investir em equipamentos adequados visa evitar que haja perda do produto - Foto Divulgação

Publicado 18/08/2022 20:35

Campos – Por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de Campos dos Goytacazes (RJ), a cadeia produtiva do leite do município ganha força, com possibilidade de retomar posição de destaque em produção leiteira no Norte Fluminense; a iniciativa é focada no Programa Campos Leite.

O reforço chega através de oito resfriadores e a mesma quantidade de geradores de energia, anunciados nesta quinta-feira (18), pelo prefeito Wladimir Garotinho; ele afirma que o próximo passo será cadastrar as associações e os grupos de produtores para que essa concessão seja realizada em um curto prazo.

Segundo Wladimir, os equipamentos irão beneficiar os produtores rurais, que poderão armazenar todo leite produzido até a chegada do transporte da indústria: “seguimos trabalhando para uma Campos cada vez mais eficiente e produtiva”, afirma o prefeito, lembrando que várias iniciativas da sua gestão vêm fortalecendo a agricultura do município e o homem do campo.

“Os recursos para os equipamentos são de emenda parlamentar”, resume Wladimir. O secretário de Agricultura, Almy Junior, reforça que, por meio do Campos Leite, o governo municipal criará políticas públicas para atender aos produtores de leite com assistência técnica, capacitação, através do Programa CapacitaAgro Campos.

“Quando o programa foi criado, pensou-se principalmente no produtor de leite, que é quem mais sofre com estradas precárias e pontes”, ressalta o secretário, acrescentando: “esse é mais um movimento da prefeitura de Campos para que o município retome o protagonismo da produção leiteira”.

Almy Junior explica que os equipamentos resfriadores são instrumentos importantes para os produtores terem segurança na produção; “os produtores que têm resfriadores para armazenar o leite têm o risco de perder muito pequeno”.

“O leite pode ficar até dois dias armazenado em uma temperatura estabelecida para que a gente possa avançar nesse segurança e não ter prejuízo”, pontua Almy Júnior, adiantando: “a ideia é fazer parceria com as associações de produtores para que possamos entregar os resfriadores e serem utilizados na produção leiteira e dar segurança aos produtores de que a produção dele vai ser recolhida a tempo e ele não vai ter prejuízo”.

Por intermédio do Programa Estradas do Produtor, a prefeitura já recuperou mais de 500 km de estradas vicinais no interior do município, contribuindo para o escoamento da produção agrícola; outra importante iniciativa é o Caminhão Alimenta Brasil, doado pelo Ministério da Cidadania, que o município recebeu em julho.