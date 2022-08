Durante o "Encontro com o Reitor" os alunos foram informados sobre políticas de benefícios - Foto Assessoria/UENF

Publicado 17/08/2022 15:18

Campos - Fundada em 16 de agosto de 1993, a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), em Campos dos Goytacazes (RJ), está comemorando 29 anos; as comemorações tiveram início segunda-feira (15), com a abertura do segundo semestre letivo de 2022, e foram desdobradas nessa terça.

Na manhã de segunda-feira foi realizado o “Encontro com o Reitor”, no Centro de Convenções, reunindo alunos, professores e membros da administração da Universidade; na oportunidade, o reitor Raul Palacio anunciou que em breve deverá ser lançado edital para o Auxílio-Moradia, para oferecer 500 bolsas aos estudantes que moram longe da UENF, com o valor de R$ 400,00.

Nessa terça-feira, o ex-reitor da instituição e atual secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Campos, Almy Júnior, esteve presente e representou o governo municipal; ele lembrou que fez parte da primeira turma da UENF em 1993.

“Depois de me formar, ingressei como professor e cheguei ao cargo de reitor; a universidade faz parte da minha história”, disse Almy Júnior, destacando que a UENF hoje é parceira do poder público em vários setores, ajudando no desenvolvimento do município.

Raul Palacio reforçou: “a prefeitura tem sido bastante parceira da UENF; isso mostra que realmente estamos no caminho certo de tornar a universidade mais acessível a todos”, ressaltou o atual reitor, concluindo: “espero que essa parceria continue crescendo e rendendo bons frutos”.

Na solenidade do dia anterior, Palocio recordou que o educador e antropólogo Darcy Ribeiro, idealizador da UENF, já colocava os estudantes como ponto fundamental das Universidades; “se não tivéssemos estudantes, não seríamos uma Universidade, mas um centro de pesquisa; daí a importância de mantermos esta interação constante com os nossos estudantes”.

Sobre as políticas de permanência estudantil, como o Restaurante Universitário (RU) e o auxílio-moradia, o reitor foi enfático: “a UENF subsidia R$ 12,00 em cada refeição, portanto o RU também pode ser enquadrado como uma política de permanência estudantil; Darcy também falava sobre isso, que não tem como o estudante aprender com fome”.