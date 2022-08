Wladimir Garotinho se empolga ao falar de avanços na saúde municipal e ressalta equipes - Foto César Ferreira/Secom

Wladimir Garotinho se empolga ao falar de avanços na saúde municipal e ressalta equipes Foto César Ferreira/Secom

Publicado 18/08/2022 11:32

Campos - “A gente tem que tratar a nossa saúde com respeito, dignidade e investir nela, e isso é caro; somos a maior referência do interior do Estado do Rio de Janeiro”. Quem afirma é o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, ao avaliar o a quarta etapa do Mutirão da Saúde para cirurgias de cabeça e pescoço e urologia, lançada nessa quarta-feira (17) no município.

Wladimir lembra que os hospitais públicos eram uma vergonha: “hoje, a realidade é outra; estamos avançando a passos largos, em infraestrutura das nossas unidades de saúde, em exames e cirurgias para a população, na relação com os contratualizados, e temos muito a fazer ainda”, acentua.

De acordo com a Secretaria de Saúde, ao todo, serão realizados mais de 10 mil procedimentos; “a intenção é zerar as filas por procedimentos cirúrgicos; o total de recursos investidos é de R$600 mil, para os procedimentos de cabeça e pescoço e R$3.407.039,33 em urologia”, informa em nota no portal oficial.

O prefeito reforça: “a gente estudou e escreveu um plano de governo e agora eu tenho condições de colocar em prática porque, buscando parceria fora, nós conseguimos equilibrar as contas da prefeitura; Deus tem sido muito bom para a nossa cidade”.

As equipes da Secretaria de Saúde, da Fundação Municipal de Saúde e dos hospitais conveniados são ressaltadas por Wladimir: “não tem nada mais gratificante do que ver o resultado transformando a vida da outra pessoa; é isso que nos move o tempo todo”; sobre a nova fachada do Hospital Ferreira Machado (HFM), o prefeito adianta: “já tem o recurso que buscamos em Brasília e agora estamos desenvolvendo o projeto para licitar”.

Na opinião do secretário de Saúde, Paulo Hirano, a nova etapa do mutirão é mais um avanço da ação e assistência total à saúde do município; “lançamos a quarta fase desses grandes mutirões; ações essas que foram pensadas lá atrás, pela demanda reprimida de uma série de assistências; é muito bom quando a gente se reúne para comemorar e agradecer”.

Hirano considera “os avanços na saúde pública em Campos reflexo da aprovação do governo, da motivação de toda equipe e dos colaboradores”; e sugere: “se fizermos uma comparação cronológica de como estávamos e onde estamos, é indiscutível a evolução e os avanços, não só da saúde.”

Dados da secretaria apontam que a primeira etapa do Mutirão da Saúde superou a meta proposta que era a de ofertar 40 mil procedimentos em 100 dias, entre exames especializados e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), alcançando 44.866 mil atendimentos; os números são de novembro (quando o Mutirão foi lançado oficialmente), dezembro de 2021; janeiro e fevereiro deste ano. O investimento somou R$ 3.200.000,00.