Unidade está sendo construída em Baixa Grande com previsão de conclusão até o fim do ano Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/08/2022 16:17

Campos - Uma nova creche modelo, com capacidade para atender cerca de 150 crianças, está projetada para a Baixada Campista, na localidade de Baixa Grande, em Campos dos Goytacazes (RJ); o secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres, afirma que as obras estão adiantadas e deverão estar concluídas até o final do ano.

Segundo o secretário, o espaço contará com salas de berçário, maternal I, maternal II, pré-I, multiuso, solarium, pátio coberto, playground, estrutura administrativa, cozinha, lavanderia, rouparia, área de serviço, entre outros setores.

Marcelo Feres contabiliza que mais de 140 unidades estão recebendo intervenções; “muitas já receberam, cinco reformas foram concluídas e há outras 28 em execução”, diz, acrescentando: “duas novas unidades estão em construção”.

“Além disso, há 44 unidades em manutenção atualmente e outras 67 manutenções já foram concluídas”, acentua o secretário, assinalando: “as demais seguem os trâmites administrativos e iniciarão a execução dos serviços em breve”.

Com base nas informações de Marcelo Feres, a Secretaria de Comunicação (Secom) destaca que as escolas e creches estão recebendo novo mobiliário: centenas de aparelhos de ar condicionado, mesas, carteiras, kits de mesas e cadeiras infantis, são algumas das melhorias apontadas.

A postagem da Secom enumera, ainda: ventiladores, fogões, colchões, berços, geladeiras, freezeres, armários e outros itens foram distribuídos este ano: “até o final de 2022, vamos entregar cerca de 1.200 novos ventiladores e aproximadamente 570 parquinhos, playgrounds, centros de atividades, brinquedos e materiais pedagógicos”, reforça o secretário.