O Cais da Lapa, no centro da cidade, terá dois dias de folia, com escolas, bois e blocos de samba Foto César Ferreira/Secom

Publicado 22/08/2022 19:00

Campos - Com proposta de “matar saudade da magia do carnaval campista”, a prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) estará promovendo “Foliões no Cais da Lapa”, nos dias 27 e 28 deste mês, no local que dá nome ao evento, próximo do centro comercial da cidade.

A organização as festa de difusão da cultura popular está sob responsabilidade da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima; já estão confirmadas apresentações de Escolas de Samba, Blocos de Samba e Bois Pintadinhos, contemplados no edital “Culture, Campos - Carnaval na Ciranda Cultural”.

No dia 27, o Grupo Dibobeira estará se apresentando na abertura, à noite; enquanto o cantor Emerson Dias (intérprete do Salgueiro) fará o show do dia 28. “Estamos preparando um evento com a grandiosidade que nossas entidades carnavalescas merecem”, adianta a presidente da Fundação, Auxiliadora Freitas.

Animada e otimista quanto à possibilidade de evento atingir o sucesso previsto, Auxiliadora reforça a expectativa: “serão dois dias de muita alegria; esperamos pelo público, com um evento seguro e totalmente gratuito”. Os desfiles serão abertos pelas escolas de samba, no próximo sábado (27), às 20h.

A programação está definida na seguinte ordem: Amigos da Farra, Império da Baixada, Alvi-Anil, Estação Primeira Guarus, União da Esperança, Mocidade Louca, Onça no Samba, Boi Sapatão e Madureira do Turf; no domingo (28), a festa começa às 16h, com os Bois Pintadinhos.

Estarão se apresentando: Boi Travolta, Boi K-Brunco, Boi Guloso, Boi Beira-Rio, Boi Zulu, Boi União, Boi Jaguar e Boi do Canto; a partir das 19h25 (encerrando a festa) estão programados: Os Psicodélicos, Chuva de Ouro, Juventude da Baleeira, Castelo do Parque Aurora, Teimoso IPS e Unidos do Capão (Bruc).