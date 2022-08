Joel Pinto Nascimento estava aguardando na fila e acaba de passar pela cirurgia no Mutirão - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 23/08/2022 19:54

Campos - Mais quatro pacientes foram submetidos a cirurgias urológicas nesta terça-feira (23), na Santa Casa de Misericórdia de Campos DOS Goytacazes (RG), por conta da quarta etapa do Mutirão da Saúde, lançado oficialmente no último dia 17 pelo prefeito Wladimir Garotinho.

Ao todo, estão previstos mais de 10 mil procedimentos, entre urologia e procedimentos cirúrgicos de cabeça e pescoço. Wladimir destacou: "iniciamos as cirurgias urológicas da quarta etapa de nosso Mutirão da Saúde. Joel Pinto Nascimento, de 67 anos, estava aguardando na fila e acaba de passar pela cirurgia para desobstruir os canais urinários”.

O prefeito reforça que a meta é zerar as filas e dar qualidade de vida à população. De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), Joel Pinto Nascimento, de 67 anos, sofria de hiperplasia prostática benigna e precisou fazer um cateterismo urinário, técnica que consiste na introdução de uma sonda vesical, desde a uretra até a bexiga, para facilitar a saída de urina.

Integrante da equipe médica da Santa Casa, Arthur Manhães explica que a hiperplasia prostática benigna é uma das doenças mais frequentes e com mais sintomas no homem, como dificuldade de urinar, jato urinário mais fraco, idas ao banheiro com mais frequência e obstrução.

O médico afirma que a expectativa é de que o paciente volte a ter uma vida normal, logo após a cirurgia: “os sintomas obstrutivos são muito gradativos; é por isso que a adaptação faz com que eles (pacientes) achem que estão urinando normal. Quando há obstrução total da uretra, é necessário passar uma sonda na bexiga”, resume.

De acordo com a Secretaria de Saúde, em Campos, pelo menos 1.500 pacientes aguardam pelos procedimentos urológicos, dentre eles, intervenções a laser, que não são cobertos pelo SUS; “o município é o primeiro da região a ofertar esse serviço; para o mutirão de cirurgias urológicas, serão realizadas sete mil consultas e cerca de 1.000 cirurgias para 97 procedimentos”.

As maiores demandas são Litotripsia ou Litíase renal (pedras nos rins); prostatectomia transvesical (próstata aberta); ressecção transuretral de Próstata; nefrectomia (retirada de um dos rins); varicocele (dilatação anormal das veias testiculares); hidrocele (acúmulo de líquido dentro do escroto envolvendo o testículo), além de biópsias.