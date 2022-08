Além do reajuste de forma escalonada no Vale, Wladimir incluiu mais servidores - Foto Secom/Divulgação

Além do reajuste de forma escalonada no Vale, Wladimir incluiu mais servidores Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/08/2022 19:09

Campos - Mais 2.230 servidores da prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) que não recebiam Valem Alimentação passam a contar com o benefício, que também está sofrendo reajustes de forma escalonada; a lei foi sancionada pelo prefeito Wladimir Garotinho, nesta quarta-feira (24).

Os aumentos chegam a até 100%; ficou estabelecido que o Vale será de R$ 400 para salário base de até R$ 3.409,37, o que vai contemplar 7.759 servidores; será de R$ 200 para salário base de R$ 3.409,38 até R$ 4.683,45, alcançando 3.551 servidores.

No total serão 11.310 servidores que passarão a acessar o novo Vale Alimentação, a partir de primeiro de setembro. Wladimir Garotinho argumenta: “publicamos nesta quarta-feira em edição extraordinária do Diário Oficial a lei do novo Vale Alimentação; é mais uma conquista responsável e necessária; mais dinheiro circulando e movimentando a nossa economia, que continua crescendo”.

O secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira de Castro, explica que a nova lei registra avanços diversos sobre o modelo anterior: e observa: “há o ganho real do servidor com o aumento do valor de forma expressiva, porque um grupo teve 100% de aumento, saindo de R$ 200 para R$ 400, e outro grupo que não ganhava e passou a ganhar R$ 200”.

Wainer aponta que existe ainda o ganho de quem antes não recebia, “porque estava de férias ou cumpria substituições reguladas por lei, e que eram penalizados com a perda do Vale e, agora, isso foi corrigido com os estudos que a Secretaria de Administração conduziu em discussões com os servidores”.

Dentro do plano de valorização do servidor, além de pagar salários em dia, de janeiro do ano passado a maio deste ano, entre as conquistas da categoria, está a Lei de Equiparação Salarial dos Professores ao Piso Nacional da Educação.

“Foram beneficiados cerca de quatro mil profissionais da rede pública municipal de ensino, entre ativos e inativos, com um aumento médio de 50% pago com recursos do Fundeb”, enumera Wainer, incluindo pagamento de um bônus extraordinário no valor de R$ 2 mil para todos os servidores da ativa, contemplando 13.380 trabalhadores.

O secretário lembra que outros benefícios aos trabalhadores da prefeitura, são os constantes adiantamentos salariais: “a valorização dos servidores vai além. Auxiliares Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemia (ACE) foram beneficiados por Emenda Constitucional, passando a receber o piso de dois salários mínimos; houve também o decreto estabelecendo que nenhum servidor terá o seu vencimento básico menor que o salário mínimo nacional vigente”, conclui Wainer.