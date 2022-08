No Beco São Lino (Parque Aurora), os policiais apreenderam grande quantidade de drogas - Foto 8º BPM/Divulgação

Publicado 26/08/2022 14:06

Campos - O combate ao tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes (RJ) tem apresentado resultados satisfatórios nas ações desenvolvidas pelo 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM); diariamente ocorrem apreensões e prisões de envolvidos em diversos pontos do município.

Nessa quinta-feira (25), na Travessa Natanael, no Parque Santa Helena, os policiais fizeram uma investida de surpresa, mas os alvos (envolvidos no tráfico) perceberam a aproximação das guarnições e conseguiram fugir – houve perseguição, porém nenhum deles foi alcançado.

No entanto, várias buscas foram feitas na comunidade e encontrada uma mochila preta contendo 153 pinos de cocaína, 79 buchas de maconha e farto material para endolação; todo o material foi levado para a 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, onde ficou apreendido.

Outra ocorrência foi registrada no Beco São Lino (Parque Aurora); durante ronda, uma guarnição observou movimentação estranha no local (bastante conhecido como ponto de tráfico) e realizou um cerco, conseguindo abordar quatro pessoas.

Com os detidos foram encontrados apenas seis pedras de crack, duas buchas de maconha e R$ 15,00 em espécie; porém, em um terreno próximo à abordagem. Os policiais localizaram uma sacola contendo 300 pinos de cocaína, 209 buchas de maconha, 115 pedras de crack e 16 frascos de “loló”.

Todos os envolvidos foram encaminhados para 134ª Delegacia de Polícia do Centro, sendo autuados no artigo 33 da lei 11.343/06, permanecendo presos à disposição da justiça; o setor de comunicação do 8º BPM explica que as guarnições encontram dificuldades para encerrar as ocorrências, por causa de problema apresentado no aplicativo.