A etapa do Campos Pro Bodyboard terá participação de grandes nomes no esporte no país Foto Divulgação

Publicado 26/08/2022 17:47

Campos - A cinco dias do 10º Festival de Petiscos - que será realizado na orla da praia, próximo à Marinha, de 2 a 4 e de 7 a 11 de setembro -, o Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ) será agitado, neste final de semana, por uma etapa do Campos Pro Bodyboard.

A competição tem apoio do governo municipal, por meio da Fundação de Esportes, a partir das 8h desse sábado (27), quando acontece a fase de classificação, com participação dos melhores atletas do Rio de Janeiro (alguns do ranking nacional); no domingo será a disputa pelas primeiras colocações.

Estarão competindo as categorias profissional, máster, amador masculino e feminino e sub 18. O organizador, Bruno Invyk, acredita na possibilidade de boas ondas com o tempo bom: “na última etapa tivemos mais de 80 inscritos, show de manobras, os melhores do Brasil presentes e, nessa etapa, não será diferente”.

Bruno Invyk reconhece a importância que a prefeitura dá ao esporte: “eu só tenho a agradecer a prefeitura pelo apoio; realmente é uma nova história, sem apoio nada disso seria possível; agradeço em nome de todos os atletas de bodyboard da nossa região”.

Mesmo em pleno inverno, a previsão é que o movimento na praia campista continue intenso; o Festival de Petiscos será realizado de 2 a 4 e de 7 a 11 de setembro, organizado pela Associação dos Hotéis, Restaurantes e Comércios Similares do Farol, também com apoio da prefeitura.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima cuidam da estrutura; já o Departamento de Vigilância Sanitária está capacitando profissionais dos estabelecimentos que vão participar do evento sobre boas práticas de manipulação de alimentos.

De acordo com a assessora chefe da Vigilância, Vera Cardoso de Melo, “o treinamento objetiva levar informações sobre segurança alimentar, garantindo, assim, que os produtos comercializados estejam dentro das normas sanitárias”. “Quem está com a licença sanitária atrasada ou não a possuem, está sendo orientado a normalizar.