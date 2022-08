O seminário foi realizado entre os dias 22 a 26 de agosto na sede do Sindicato Rural de Campos - Foto Divulgação

Publicado 30/08/2022 17:19

Campos - Dez mil famílias que atuam na agricultura familiar em Campos dos Goytacazes (RJ) terão oportunidade de se capacitar, com foco na retomada do agronegócio no município, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. Segundo o secretário, Almy Júnior, os cursos vão estar disponíveis para todos os interessados.

A expectativa é de que, a partir da qualificação e apoio técnico, a agricultura familiar possa aumentar o volume da produção de alimentos com mais qualidade e a consequente geração de empregos no campo. A iniciativa ganhou força, a partir do 1º Empretec Rural, realizado pelo Escritório Regional do Sebrae, recentemente, em Campos.

O secretário explica que o Programa de Qualificação terá participação da comunidade acadêmica e técnicos de entidades de fomento do setor rural, como Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Instituto Federal Fluminense (IFF), Universidade Federal Rural (UFR), Sebrae, Pesagro e Emater.

“O Empretec Rural é um programa do Sebrae muito relevante para desenvolver o agronegócio”, resume Almy Júnior, ressaltando: “apoiamos todas as parcerias que tenham o condão de promover o desenvolvimento; a secretaria estará participando de um amplo Programa de Qualificação em benefício dos agricultores familiares em parceria com o Sebrae, Sindicato Rural e a comunidade acadêmica”.

O evento do Sebrae foi realizado na sede do Sindicato Rural entre os dias 22 e 26 de agosto, pautando temas com focos nas dificuldades e fomentação do agronegócio, como a vocação natural de Campos e Região Norte Fluminense, para as atividades agrícolas e a extensão territorial.

Outros pontos avaliados foram as situações climáticas e os resultados das pesquisas realizadas pela equipe técnica da Uenf e da Fundenor, que resultam em melhorias de diversas culturas, levando em conta as condições climáticas (do solo, da água e umidade do ar).

O Gerente do escritório do Sebrae em Campos, Guilherme Reche, destaca que o propósito é o de fortalecer os setores produtivos locais, de forma diversificada; ele aponta que há uma potencialidade muito grande na região Norte Fluminense para o agronegócio.

“Temos os maiores produtores de soja, de gado, de cana-de-açúcar, de coco, de mandioca, de maracujá e de abacaxi no Estado do Rio de Janeiro”, destaca, pontuando: “a aposta na primeira turma do Empretec Rural só foi possível por termos acertado nas parcerias, além do apoio das secretarias de Agricultura de Campos e de São Francisco do Itabapoana”.

Guilherme Reche antecipa que a intenção é ampliar a visão de oportunidades e transformar os produtores locais em grandes empresários do agronegócio, “gerando assim mais renda, emprego, crescimento e desenvolvimento em todas essas propriedades da região”.

O vice presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), Maurício Cabral, defende o agronegócio na construção de uma sociedade mais equilibrada: "sei da importância do Empretec, principalmente por ser específico para o agronegócio, um segmento tão importante para o nosso município que possui uma grande área rural e para a retomada da nossa economia”.

Cabral ilustra que atualmente, existem mais de dez mil famílias em Campos que poderiam estar vivendo do agronegócio: “não podemos dispensar conhecimentos de instituições como a UENF, por exemplo, que tem estudos já realizados de um tipo de milho adaptado às condições climáticas do município”.

O vice-líder classista lembra que a Fundenor possui um vasto e rico material sobre o assunto inclusive com um atlas do manancial de águas da região. Já o presidente do Sindicato Rural, Ronaldo Bartolomeu, abrevia o otimismo: “espero que o Empretec Rural gere conhecimento e capacitação de nossos produtores para que tenhamos produções mais eficientes e cada vez mais lucrativas”.