Wainer Teixeira foi orientado por Wladimir para antecipar o pagamento - Foto Divulgação

Wainer Teixeira foi orientado por Wladimir para antecipar o pagamento Foto Divulgação

Publicado 31/08/2022 19:20 | Atualizado 31/08/2022 20:05

Campos - Na véspera do feriado da Independência do Brasil, a prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) estará injetando R$ 109 milhões na economia local, por conta do pagamento dos cerca de 15 mil servidores; mais uma vez os salários são antecipados.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (31) pelo prefeito Wladimir Garotinho, juntamente com o secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira. “Nosso pagamento sempre é feito no quinto dia útil, mas neste mês o pagamento sai antes do feriado de sete de setembro”, reforça o prefeito.

Wladimir argumenta: “fechamos as contas, os números e vamos fazer o pagamento antecipadamente no dia seis, para que os servidores possam passar um feriado melhor com sua família”. Além de estatutários, aposentados e pensionistas, também receberão neste dia os cargos comissionados e prestadores de serviço.

Wainer Teixeira volta a lembrar que a prefeitura vem também efetuando o pagamento de benefícios, como os passivos de férias e as rescisões de contratos temporários que terminaram entre 2017 e 2021: “já colocamos em dia as rescisões de cerca de 3.500 servidores e 15.800 férias vencidas de janeiro a agosto desse ano”.

O secretário adianta que na folha de setembro (que será paga em outubro) estará incluído também o Vale Alimentação. “O pagamento em dia permite aos servidores um planejamento familiar e também aquecer a economia”, observa Wainer.

Em julho, a prefeitura de Campos antecipou a primeira parcela do 13° salário; ainda no mesmo mês, equiparou o piso dos Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) e outras categorias que ganhavam abaixo do mínimo; além de pagar os quinquênios de servidores que completaram 10 anos de atividade na prefeitura.

“Ao todo, 2.700 servidores da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e da Fundação da Infância e da Juventude (FMIJ) receberam o acréscimo de 5% em seus salários, referente ao período de cinco anos de trabalho contínuo”, destaca Wainer.