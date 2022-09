Acompanhado de Frederico e Chieppe, Wladimir exibe a ordem de serviço para a segunda etapa da reforma geral - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 07/09/2022 14:39

Campos - “Não tenho palavras para descrever tamanha gratidão. Lembro que antes mesmo de assumir, eu visitei o HGG e ouvi pedidos de socorro dos funcionários e pacientes; está aí a obra; quando pensamos no novo HGG, o projeto já estava pronto; meu agradecimento ao governo do estado, aos funcionários do hospital e aos trabalhadores que ajudaram a levantar esta nova emergência”.

As palavras do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, resumem o clima de emoção na inauguração da nova Emergência do Hospital Geral de Guarus (HGG), na tarde/noite dessa terça-feira (06). A obra foi realizada em parceria da prefeitura com o governo estadual e transforma a unidade em uma das mais modernas do interior do estado.

A população prestigiou o ato e o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, representou o governador Cláudio Castro; os funcionários elogiaram a estrutura moderna do prédio, que faz parte da primeira etapa das obras de reforma e ampliação do hospital; a ordem de serviço para a segunda etapa foi assinada pelo prefeito durante a solenidade.

Wladimir assinalou que a parceria entre os governos, para a execução das obras de reforma e ampliação do hospital, foi firmada em 29 de novembro de 2021: ele lembrou que, devido à precariedade do prédio, comprovada com base em laudos técnicos, solicitou ao estado a parceria.

Na avaliação do prefeito, a nova Emergência é um sonho dos funcionários, da população de Guarus e dele também: “eu já disse que precisava entregar um Hospital de Guarus novo e digno para a população; nós não só vamos entregar esta parte, como também daremos início à segunda etapa da obra, que já está licitada”.

Alexandre Chieppe elogiou o projeto que foi executado em Campos: “a gente vê muita diferença no que víamos antigamente no hospital, que ganhou uma estrutura moderna, não devendo nada aos grandes hospitais; a unidade é um exemplo para todo o país, com fluxo adequado e equipamentos modernos que certamente irão trazer muito ganho para toda a população”.

“Os funcionários do HGG merecem todas as homenagens”, pontuou o vice-prefeito Frederico Paes: “eles salvaram muitas vidas sem condições estruturais para trabalhar; chovia na cabeça dos pacientes e dos funcionários; estive no hospital naquela época e tenho fotos que mostram isso”.

Reforçando a manifestação de Frederico, o secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, considerou os funcionários verdadeiros guerreiros: “os pacientes sempre foram acolhidos com carinho pelas equipes médica e de enfermagem; estamos entregando hoje uma Emergência com equipamentos de alta qualidade e futuramente, quando a obra for totalmente concluída, um hospital público de excelência”.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que resume, em postagem no portal oficial do governo: “a lateral da recebeu vidros de blindex, permitindo uma boa visão da estrutura pelo lado de fora; o setor possui sala de classificação de risco, dois consultórios médicos, sala para exame de eletrocardiograma, ultrassom, posto de coleta, psicologia, serviço social e hidratação”.

A nota explica ainda que são, ao todo, 20 leitos de repouso, 14 leitos na Unidade de Pacientes Graves (UPG), sendo um de isolamento, e dez para observação, além oito cadeiras para hidratação. Foram investidos R$ 16,239 milhões, de um total de R$ 40 milhões, valor total estimado para a reestruturação geral do HGG.

Já está definido que a segunda etapa será realizada com recursos do Estado, em parceria com o município, focada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); “o investimento é de R$ 25.568.383,94 e a expectativa é de que a obra completa fique pronta em até dois anos”.

Também participaram da inauguração o vice-prefeito Frederico Paes; ex-prefeita Rosinha Garotinho; secretário de Saúde, Paulo Hirano; subsecretário de Saúde, Marcos Gonçalves; superintendente do HGG, Vitor Mussi; presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges; e várias outras autoridades de Campos e região.