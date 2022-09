Os atletas do Paraesporte treinaram firmes e estão otimistas quanto a resultados satisfatórios - Foto Divulgação

Publicado 09/09/2022 14:47

Campos - Um mês depois de ter conquistado medalha de bronze no futebol, representando o Brasil na II Copa do Mundo de Futebol Unificado, em Detroit, nos Estados Unidos, o Paraesporte participa, nesse sábado (10), das Olimpíadas Especiais Brasil, nas modalidades vôlei de praia, bocha, atletismo e natação.

As competições acontecerão na Vila Olímpica de São João de Meriti, dois anos sem interrompidas, devido à pandemia da Covid-19. Cerca de 100 atletas dos núcleos do Paraesporte de Campos, Cabo Frio, Armação de Búzios, Araruama, Casimiro de Abreu, São Gonçalo, Nova Friburgo e Rio de Janeiro estarão competindo.

O Paraesporte é considerado maior projeto sócio-esportivo do país voltado para pessoas com deficiência. Segundo o coordenador, Fábio Coboski, sócio-esportivo do país voltado para pessoas com deficiência, os atletas treinaram forte em busca de bons resultados: “todos estão ansiosos pelo retorno das competições que contribuem para a inclusão e a socialização dos nossos alunos".

O fundador do Paraesporte, ex-atleta da seleção brasileira de natação Raphael Thuin, comenta: “estamos em outras cidades levando qualidade de vida, por meio do esporte, para centenas de pessoas com deficiência e seus familiares, que também são abraçados pelo Paraesporte”.

A delegação saiu às 11h desta sexta-feira (09), da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos, para São João de Meriti. A cerimônia de abertura está marcada para as 18h, na Escola Municipal Professora Graça Grijó, na Vila dos Teles, Giro; nesse sábado começam os jogos, às 8h, na Vila Olímpica de São João de Meriti; as provas de natação vão acontecer na sede do Sesc.