No trabalho realizado diariamente, agente do CCZ elimina focos de proliferação do mosquito Foto Divulgação

Publicado 11/09/2022 13:10

Campos - Tudo contra o Aedes aegypti continua valendo em Campos dos Goytacazes, na eliminação dos focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus; para tanto, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está realizando mutirões em várias partes do município.

Embora este ano o município tenha registrado 173 casos de dengue, quatro de chikungunya e dois de zika vírus, as doenças estão sob controle; no final da semana foram realizadas ações de combate ao Aedes na Baixada Campista; os agentes de Combate às Endemias (ACEs) intensificaram os trabalhos.

Os agentes foram recebidos em 773 imóveis, dos quais 95 precisaram ser tratados com larvicida (controle químico); “os demais receberam controle mecânico, que consiste na identificação e remoção de possíveis criadouros, seguido de orientação”, diz o coordenador do Programa de Controle de Vetores, Claudemir Barcelos.

O mutirão também eliminou quatro focos de Aedes aegypti, removeu nove pneus e 36 sacos contendo inservíveis, além de colocar telas em três caixas dágua. A fiscalização ocorre nos imóveis residenciais, comerciais, ruas, terrenos baldios, entre outros.

“Além de aplicar larvicida, os agentes também fazem o trabalho de educação em saúde, orientando os moradores a evitarem água parada e a identificar os criadouros”, explica o coordenador, resumindo: “o resultado tem sido satisfatório”.

Desde o dia oito de julho que os mutirões são realizados em Campos, motivados pelo terceiro Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa); eles acontecem sempre às sextas-feiras; mas o CCZ realiza trabalho de rotina em diversos pontos da cidade diariamente.