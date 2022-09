Auxiliadora Freitas resume detalhes dos eventos e orienta que todas as informações estão no portal - Foto Divulgação

Publicado 13/09/2022 17:04

Campos - Tradicionais no calendário cultural de Campos dos Goytacazes (RJ), o XXX Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho e do XXII FestCampos de Poesia Falada já têm datas para as realizações; acontecerão, respectivamente, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023, na Tenda Cultural de Farol de São Tomé.

Nessa segunda-feira (12), a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima divulgou, no Diário Oficial do Município, os editais; já está definido que o FestCampos terá a primeira e a segunda seminais realizadas na XI Bienal do Livro, prevista para acontecer entre dois e nove de novembro.

A presidente da Fundação Cultural, Auxiliadora Freitas, confirma: “decidimos levar os eventos para a programação da Tenda Cultural, um dos espaços mais importantes da programação de verão de Farol de São Tomé; serão dois dias de contos e poesias à beira-mar”.

Auxiliadora resume: “estamos trazendo de volta dois eventos tradicionais, que sempre fizeram parte do calendário cultural do município, contando com inscritos de diversas partes do país”. As inscrições para o Concurso de Contos são gratuitas e acontecem até 15 de novembro deste ano, pelo e-mail concurso.josecandidodecarvalho@gmail.com.

Os detalhes estão no portal da prefeitura, mas a Fundação adianta que as inscrições serão realizadas por meio do envio do anexo I e do conto no formato PDF e com o preenchimento da ficha. Podem participar contistas de todo território brasileiro, maiores de 18 anos com plena capacidade civil.

Outra exigência é que o conto seja identificado com pseudônimo e a ficha de inscrição preenchida corretamente, devendo cada autor inscrever um conto, com, no máximo, três páginas; o resultado parcial será divulgado no dia 15 de dezembro e o final seis dias depois.

O edital aponta que a premiação será feita conforme a classificação final: “1° lugar – R$ 3.000,00; 2° lugar – R$ 2.500,00; 3° lugar – R$ 2.000,00; e R$ 1.500,00 a melhor leitura dramática”. Já as inscrições para o FestCampos vão até dois de outubro, pelo e-mail xxiifestcampospoesiafalada@gmail.com, com.

O evento é aberto a poetas de todo o território brasileiro, maiores de 18 anos; cada autor pode inscrever até três poesias e indicar, na ficha de inscrição quem será o intérprete – que pode ser o próprio autor ou outro artista convidado.

Também já está definida a premiação, wm um total de R$ 7.500, assim distribuídos: (Autor) 1° lugar – 2.000,00; 2° lugar – 1.500,00; 3° lugar – 1.000,00; (Intérprete) 1° lugar – 1.500,00; 2° lugar – 1.000,00; 3° lugar – 500,00.