Terreno já foi compactado para garantir mais resistência e estabilidade em todas as etapas da obra - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 15/09/2022 19:47

Campos - A construção do novo Hemocentro Regional de Campos, iniciada em agosto, avança e o prazo de conclusão é de 18 meses, com estrutura para ser transformado em referência no interior do Estado do Rio de Janeiro; o prédio vai contar com mais de 30 salas em um espaço de 2.678,35m².

O projeto aponta para a possibilidade de aumentar o número de captações por mês, passando de 800 para 1.600 bolsas de sangue. O valor das obras está estimado em R$ 14.258.367,01 e está projetada área para atendimento às pessoas, à doação de sangue, coleta de sangue total, captação de doadores.

Haverá espaço também para triagem clínica, câmara fria, sala de controle de qualidade, sala de procedimentos e exames, salas administrativas; além de posto de enfermagem, transfusão pediátrica, sala de curativo, estrutura para atendimento a pacientes com doenças hematológicas.

Segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges, toda área já foi compactada corretamente, garantindo mais resistência e estabilidade para todas as etapas posteriores da obra: “vamos continuar fiscalizando o andamento da obra para poder atender a população de forma adequada em um espaço maior, melhor e mais confortável”.

A diretora do Hemocentro Regional, Sandra Chalhub, avalia: “com o novo projeto, vamos ter a oportunidade de dar um atendimento de qualidade aos nossos usuários; tudo isso vai ser um ganho aos nossos pacientes; a obra está agregando valor à saúde da nossa cidade”.

O Hemocentro de Campos já é referência no Norte/Noroeste Fluminense em atividades hemoterápicas e hematológicas e atende a 25 unidades hospitalares da região; funciona anexado ao Hospital Ferreira Machado (HFM) e, no ano passado, se tornou o primeiro do interior a ser polo de cadastro para doação de medula óssea.