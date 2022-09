Na expectativa de participar da disputa, atletas do futsal de Campos treinam de forma intensa - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 20/09/2022 13:59

Campos - O Paraesporte promove na próxima quinta-feira (22), uma seletiva com a participação de cerca de 50 atletas das Associações de País e Amigos dos Excepcionais (Apaes) de Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Bom Jesus de Itabapoana, São José de Ubá e Itaperuna (das regiões Norte e Noroeste Fluminense).

O evento será realizado na sede da instituição, na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), a partir das 08h. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Paraesporte, os atletas irão participar de provas de futsal para deficiente intelectual e paralisia cerebral, atletismo nas modalidades de 100 metros, arremesso de peso, salto e distância e salto em distância; “também haverá competição de futebol society”, diz a assessoria.

Na opinião do professor e Coordenador Regional Norte e Noroeste das Apaes e do Paraesporte, Alber Gomes, “os alunos do projeto que integram a equipe das Apaes de Campos, estarão o participando das provas e com chance de classificação para as Olimpíadas Nacionais, que vão acontecer no mês de dezembro, em Aracaju, Sergipe”

"Para mim o esporte é tudo; sou feliz quando estou jogando com meus amigos, me sinto uma águia", afirma o aluno Marcelo Santos, 23 anos, da Apae Campos, que disputará as modalidades de futebol society e atletismo; outro atleta, Carlos Alexandre Turino, 32 anos, de São João da Barra, também se manifesta: “poder participar da seletiva, na modalidade de futsal é muito importante para mim, que amo o esporte e está treinando para conquistar medalha".