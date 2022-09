Os cursos são desenvolvidos de forma bastante didática, envolvendo palestras e demonstrações - Foto Divulgação

Publicado 22/09/2022 12:10 | Atualizado 22/09/2022 12:13

Campos - Garantir mais segurança aos alunos das unidades escolares da rede municipal de ensino é a proposta da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes, ao firmar parceria com a Faculdade de Medicina, para o Curso de Primeiros Socorros; com isto, os profissionais são preparados para situações delicadas envolvendo, principalmente, crianças.

O secretário Marcelo Feres explica que a atenção é voltada não apenas para o que possa ocorrer no ambiente escolar, mas também na família, como engasgos e sufocamentos. Nessa sexta-feira (23) e na segunda (26), o curso vai contemplar a Creche Escola João Siqueira dos Santos, na Tapera.

“A parceria com a faculdade visa possibilitar que os professores consigam agir em situações emergenciais até a chegada da assistência médica especializada nas unidades, evitando óbitos”, diz Feres, enumerando: “diversas unidades foram atendidas este ano, como as Creches de Donana, Novo Jóquei, Nova Canaã, Boa Vista e Tocos”.

“Na semana passada, a Creche de São Sebastião recebeu a equipe”, acentua o secretário, adiantando que, em outubro, as ações acontecerão nas creches da Codin, Penha e Aldeia; ele observa que incidentes com objetos, ou mesmo alimentos, podem causar engasgo ou sufocação em crianças.

“Se podemos contribuir para prevenção, é melhor que o façamos, evitando, assim, situações mais graves; são recomendações essenciais para a vida”, destaca Marcelo Feres, acentuando: “agradeço imensamente à Faculdade de Medicina por ser parceria das nossas unidades escolares”,

De acordo com a secretaria, o professor do curso é Igor Leal Pena, servidor da faculdade; ele é enfermeiro sanitarista, especialista em Saúde Pública com Ênfase em Programa Saúde da Família, e mestre em Gestão em Cuidados de Saúde.

Responsável pela subcoordenação de Internato em Urgência, o médico Leonardo Muniz afirma que estudos relacionados às principais doenças que acometem crianças apontam o trauma como uma das causas mais recorrentes com desfechos ruins” e vários estudos nacionais mostram que 1/4 dos acidentes acontecem dentro do ambiente escolar", adverte.