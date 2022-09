Felício Laterça enumera feitos do primeiro mandato e diz que ganha mais experiência para exercer o próximo - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 21/09/2022 16:22 | Atualizado 21/09/2022 16:49

Campos - Ao falar sobre a expectativa quanto ao que poderá contribuir para o desenvolvimento regional, caso se reeleja deputado federal, pelo Progressistas, nas eleições de dois de outubro, Felício Laterça afirma que dará continuidade ao trabalho que desenvolve, principalmente, com o Projeto “Pé na Estrada”, conhecendo todos os municípios e suas necessidades.

“Assim, podemos trabalhar pelo fortalecimento e desenvolvimento de cada região do nosso estado”, reforça o parlamentar, explicando: “por isso, escutamos os mandatários de cargos eletivos e a população, para entender às demandas de cada local e trabalhar sua vocação”.

O deputado defende a necessidade da instalação de fábricas e indústrias, aproveitando as “rotas de gás”, buscando o desenvolvimento regional: “é a razão pela qual temos buscado a melhoria das rodovias, estradas vicinais, pontes, portos e a tão sonhada estrada de ferro 118”, ressalta.

Outro ponto pautado por Laterça é agro no Estado; “no tocante a esse tema enfatizo, como relator, a aprovação na Câmara da lei do semiárido que favorece o Norte e o Noroeste Fluminense, o que possibilitará buscar investidores nacionais e internacionais, além de garantir a safra do agricultor familiar”.

Caso se reeleja, o parlamentar adianta que seu primeiro ato será buscar a aprovação dos projetos apresentados, “especialmente o que impedirá a apreensão dos veículos por falta de licenciamento, o que contraria a aprovação de nossa emenda ao Código de Trânsito, contra a máfia dos reboques e dos depósitos”.

Felício Laterça tem 55 anos; casado e pai de dois filhos, ele é delegado de Polícia Federal; foi eleito deputado federal em 2018, com 47.065 votos; se notabilizou na Polícia Federal pelo combate à corrupção, fraudes e o narcotráfico, tendo atingido níveis de excelência em gestão no atendimento ao público nos setores de passaporte e armas.

Ao assumir o mandato, Laterça manteve compromisso de campanha, abrindo mão da aposentadoria especial conferida aos parlamentares. Quanto ao eleitor, o deputado comenta que ainda é superficial: “vai muito pela aparência e não faz uma busca criteriosa; tanto é que as pessoas que têm uma rede social muito forte, ou youtuber, se destacam na preferência do eleitorado; então, não basta ser um bom político com trabalho prestado”.

Na opinião de Laterça, “na eleição atual o as pessoas (as exceções são óbvias) demonstram estar muito preocupadas com o presidente que vai ser eleito, sem preocupação com o parlamento federal e estadual; isto é, o eleitor ainda não entendeu a importância de um parlamento forte, logo, de um parlamentar atuante”, conclui.