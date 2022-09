Bacellar apresenta como credenciais o atual mandato e sua atuação quando esteve na Secretaria de Governo - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 24/09/2022 13:57

Campos - O deputado estadual Rodrigo Bacellar (PL) busca a reeleição na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) apresentando, como credenciais, diversas ações, tanto como parlamentar, quanto na condição de ex-secretário estadual de Governo e na liderança da administração de Cláudio Castro na Alerj.

Por meio da sua assessoria, Bacellar destaca o fortalecimento do interior do estado na gestão Cláudio Castro, especialmente das regiões Norte e Noroeste fluminense; ele aponta participação na implantação do programa nas melhorias em rodovias e retomada das obras da Ponte da Integração, ligando São João da Barra a São Francisco de Itabapoana.

“Sou do interior e desde o início do nosso mandato deixei claro que não existe estado forte sem interior forte”, defende o parlamentar, ressaltando: “o interior está avançando muito com investimentos que eram esperados por décadas, graças ao trabalho de toda equipe do governador Cláudio Castro”.

Bacellar é advogado tributarista especialista em Direito Constitucional, prática que contribui para o exercício da presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alerj; projetos de sua autoria em áreas como saúde, valorização do servidor e educação viraram lei.

Entre esses projetos estão: teste do bracinho obrigatório; política estadual de atenção aos traqueostomizados; lei que garante reajuste anual do auxílio-transporte aos servidores da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf); e o selo “escola modelo de empatia”.

“Estou cumprindo o primeiro mandato muito grato à população de todo o estado, às lideranças comunitárias e políticas por confiarem em nosso trabalho”; resume o parlamentar, acrescentando: “temos ainda muito a fazer para o Rio, em especial para o nosso interior seguir avançando”.