Convicto de que "terá muito a contribuir para o interior do Estado", Tarcísio Miranda é candidato a deputado Foto Divulgação/Assessoria

Publicado 23/09/2022 16:54

Campos - Defender o potencial do agronegócio para desenvolvimento sustentável do interior do Estado do Rio de Janeiro, a partir das culturas de raízes regionais, é uma das bandeiras do engenheiro civil Tarcísio Miranda, candidato a deputado federal pelo MDB; ele tem o mesmo nome do bisavô, que foi um dos mais importantes senadores da antiga República.

Pós-graduado em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, Tarcísio é também presidente do Grupo Empresarial de Construção Civil, perito judicial e produtor rural; pela primeira vez, entra na disputa de um cargo público com propostas que considera essenciais no interesse público.

Contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento regional é uma das propostas do candidato, que coloca na sua pauta também ações voltadas para a defesa do meio ambiente, da saúde animal, empregabilidade (com mecanismo que facilite o acesso de jovens formados a seu primeiro emprego).

Ao ser indagado sobre avaliação do perfil do eleitor, Tarcísio não faz rodeios: “o eleitor de hoje está muito mais bem preparado e não se deixar levar por qualquer discurso bonito, ele pesquisa, olha nas redes sociais, na TV e consegue ter clareza”.

Na opinião do político, “apesar de toda a polaridade em que o país está vivendo e com tantas fake news sendo produzido gerando conflitos e desinformação, ao final o eleitor saberá escolher bem seus representantes”.

Outro ponto ressaltado por Tarcísio Miranda é focado no empoderamento social e no resgate da dignidade humana como princípio fundamental de seus valores: “caso eu seja eleito, meu primeiro ato, tão logo assuma o mandato, será iniciar a implantação do meu caderno de ações e proposições legislativas assumidas durante a campanha”.

Quanto às primeiras ações, efetivamente, Tarcísio reforça: “serão as proposições que envolvam a geração de novos postos de trabalho e de qualificação de mão de obra especializada”; ele revela que seu compromisso se constrói desde criança, ao ouvir as histórias de seu bisavô.

Nesta construção, o candidato aponta ainda participações de seus avos na vida política da região; na emancipação de municípios; nas atividades realizadas por seus pais, em áreas de direito e educação: “são esses os alicerces que ajudaram a construir meu caráter e me fazer acreditar que é possível com a boa política transformar a realidade de toda uma sociedade”.