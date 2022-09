Roda de conversa aconteceu na sede do Instituto da Previdência dos Servidores do Município (PreviCampos) - Foto Divulgação

Publicado 28/09/2022 19:02

Campos - Empréstimo consignado foi transformado, de “instrumento aliviador”, em “arma de golpistas”, principalmente contra aposentados e pensionistas; nos casos de segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) a operação é considerada de menor risco, pelo fato de o contrato ser descontado diretamente em folha.

As observações foram feitas nesta terça-feira (27), pela secretária executiva do Procon municipal, Priscilla Nunes, durante uma roda de conversa na sede do Instituto da Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes (PreviCampos), localizado na Avenida Alberto Torres, no Centro, ao norte do Estado do Rio de Janeiro.

O objetivo específico foi alertar e esclarecer dúvidas sobre fraudes de empréstimos consignados; “foi uma manhã muito produtiva, onde eu pude tirar dúvidas sobre fraudes em empréstimos consignados com o intuito de evitar este tipo de prática e, ao mesmo tempo, esclarecer como se proceder quando um consumidor é vítima deste golpe”, avalia Priscila.

O presidente do PreviCampos, Mário Filho, participou do encontro e ressalta a importância das colocações da secretária do Procon, com foco principal no alerta; Priscila enaltece a iniciativa da instituição, definindo como oportuno “abordar um assunto muito importante, com a finalidade de proteger os consumidores mais vulneráveis”.

Segundo a secretária, o Procon tem recebido em média cerca de 40 reclamações por mês: “o consumidor que se sentir lesado, pode procurar o órgão, que funciona na Avenida José Alves de Azevedo (Beira Valão), Centro, das 9h às 17h”.