A campanha foi lançada nesta terça-feira e doações devem ser feitas na sede da Acic, no Edifício Ninho das Águias - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 27/09/2022 15:38

Campos - Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goiyacazes (Acic), na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, está ampliando a linha de ações voltadas para o social, por meio da Campanha de Arrecadação de Brinquedos, lançada nesta terça-feira (27) pelo presidente da entidade, Fernando Loureiro.

O objetivo de arrecadar brinquedos, novos ou usados, em bom estado de uso, com foco no Dia das Crianças (12 de outubro); as doações serão distribuídas com instituições que cuidam de crianças; a entidade sugere que também podem ser doados roupas e calçados.

Loureiro orienta que as doações, podem ser feitas na sede da Acic, que funciona no Prédio Ninho das Águias, 41, Centro, 16° andar, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 11 de outubro: “a campanha já faz parte das ações que a entidade realiza em prol da sociedade mais carente”, diz o presidente.

De acordo com Fernando Loureiro, a iniciativa de investir na doação de brinquedos “é mais uma oportunidade que a Acic tem de estar próxima das pessoas que no momento passam por dificuldade e de ajudar aos menos providos economicamente"; ele está otimista quanto ao retorno do evento.