Integrantes da Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, 23 municípios têm direito à indenização - Foto Offshore Brasil/Divulgação

Publicado 29/09/2022 17:26

Campos - Compensação financeira paga à União, bem como aos Estados e Municípios produtores de petróleo e gás natural pela extração, os royalties referentes às participações especiais de agosto entraram nos respectivos cofres nesta quarta-feira (28).

Os depósitos foram feitos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), nas respectivas contas do Banco do Brasil (BB); no caso do Estado do Rio de Janeiro, dos 23 municípios que fazem parte da Bacia de Campos dos Goytacazes, mais uma vez, Maricá, na Região Metropolitana, recebeu o maior valor, R$ 158.063.094,30.

A Macaé coube o montante de R$104.651.321,60.

Também receberam repasses: Niterói (R$ 101.191.469,89); Campos (R$ 68.122.130,12); Cabo Frio (R$ 23.172.602,96); São João da Barra (R$ 22.846.695,42); Quissamã (R$ 20.910.490,24); Rio das Ostras (R$ 20.175.436,81).

Entre outros, ainda estão na relação: Búzios (R$ 10.637.666,38); Carapebus (R$ 7.517.544,11); São Francisco de Itabapoana (R$ 5.372.961,63); Itaperuna (R$ 2.510.791,15); Bom Jesus do Itabapoana (R$ 2.022.581,75); Italva (R$ 1.604.116,56); e Cardoso Moreira (R$ 1.534.372,36).

Todas as informações sobre valores dos repasses estão no Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação, do Sistema de Informações do Banco do Brasil. No caso particular de Campos, pela contabilização geral, somente este ano, o município recebeu, entre royalties e participação especial, um total de R$ 779.982.901,08, contra R$ 576.297.952,94 em 2021.