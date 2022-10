A reeleição de Bruno Dauaire sinaliza maior poder eleitoral sobre a ex-prefeita Carla Machado - Foto facebook/Divulgação

A reeleição de Bruno Dauaire sinaliza maior poder eleitoral sobre a ex-prefeita Carla Machado Foto facebook/Divulgação

02/10/2022

Campos - O resultado das eleições no Norte/Noroeste Fluminense mostra quadro desfavorável para a Câmara Federal, com as não reeleições dos deputados Christino Áureo, Felício Laterça, Chico Dângelo, com bases, entre outros municípios, em Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Macaé, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana.

As regiões perderam representatividades no Congresso Nacional e contabilizou aquém do que se previa para a Assembleia Legislativa (Alerj); Rodrigo Bacellar, Bruno Dauaire e Jair Bittencourt foram reeleitos, enquanto Carla Machado e o vereador de Campos, Thiago Rangel, se elegeram pela primeira vez.

No caso particular de São João da Barra, o grupo político da família Dauaire demonstrou maior força eleitoral do que o da ex-prefeita Carla Machado, com uma diferença expressiva de votos de Bruno sobre ela no Estado; o pai dele, ex-prefeito Betinho Dauaire, foi o principal cabo eleitoral no município; no geral, o apoio forte coube ao prefeito de Campos, Wladimir Garotinho.

O peso maior no desempenho de Rodrigo Bacellar é atribuído ao governador Claudio Castro, que priorizou apoio ao deputado, declarando que era o seu candidato; a posição de Castro garantiu a Bacellar ser votado em quase todo Estado.

Além dos votos de raiz, de Itaperuna, Jair Bittencourt teve a atuação na Alerj favorável ao Norte/Noroeste Fluminense retribuída nas urnas, na maioria dos municípios das duas regiões, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados faltando apenas cerca de 1,5% para apuração total.

Impossibilitado, por força judicial, de manter candidatura a deputado federal, o ex-governador Anthony Garotinho lançou o vereador de Campos, Julinho Virgilio, na vaga aberta por ele; previa-se uma vitória expressiva, o que não aconteceu; no entanto, a vitória de Thiago Rangel à Alerj está na conta dele.