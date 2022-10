A 134ª Delegacia de Polícia registrou o caso como seqÌestros e lesões corporais e está investigando - Foto Divulgação

A 134ª Delegacia de Polícia registrou o caso como seqÌestros e lesões corporais e está investigando Foto Divulgação

Publicado 02/10/2022 17:05

Campos - A ação imediata de uma equipe da Polícia Militar em Campos dos Goytacazes (RJ), na manhã desse sábado (01), evitou que dois homens, supostamente “condenados pelo tribunal do tráfico de drogas”, fossem executados; o fato aconteceu na localidade de Mineiros, na Baixada Campista.

De acordo com a Assessoria de Imprensa do 8º Batalhão de Polícia Militar, a unidade de Goytacazes recebeu informação de que elementos do tráfico levaram um homem para área de mata na localidade de Mineiros com a finalidade de executá-los; imediatamente, uma guarnição foi ao local e realizou as buscas.

Os policiais encontraram um homem amarrado em uma árvore; a vítima (nome de iniciais C.P.) se queixava dores fortes: “ao ser indagado, C.P. informou que estava em via pública, quando quatro elementos ligados ao tráfico (não identificados), armados, abordaram o mesmo e o seu companheiro”.

O boletim informa ainda que as duas vítimas foram levadas para a mata, agredidas e um deles amarrado, para evitar que chamasse a polícia: “o alvo principal seria a segunda vítima (C.E.V.), na qual os acusados colocaram fogo, mas acabaram fugindo, ao serem avisados da presença da viatura”, acrescenta a assessoria.

Depois de novas buscas, os policiais descobriram que C.E.V. estava internado no Hospital São José, em estado de choque, com queimaduras no braço direito, nas pernas e hematomas no rosto; ele é suspeito de ter cometido furtos na região dominada pela facção que o persegue.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado, onde o alvo principal dos traficantes permanece internado. O caso foi registrado, como “seqüestros e lesões corporais”, na 134ª Delegacia de Polícia Civil do Centro, que ainda não tem maiores detalhes.