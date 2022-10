Acordo foi firmado durante o 5º Seminário da Cana de Açúcar, sexta-feira, na Universidade Federal Rural - Foto Cidennf/Divulgação

Acordo foi firmado durante o 5º Seminário da Cana de Açúcar, sexta-feira, na Universidade Federal Rural Foto Cidennf/Divulgação

Publicado 02/10/2022 18:18

Campos - Um Termo de Cooperação Técnica assinado no final da semana, entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) e a Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda (Coagro), define implementação de ações integradas na agricultura fluminense.

O acordo aconteceu na última sexta-feira (30), durante o 5º Seminário da Cana de Açúcar, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes (RJ); a iniciativa está resumida, em especial, na manutenção operacional e logística das máquinas agrícolas do Programa Patrulha Mecanizada.

Pelo acordo, a cooperação da Coagro, na manutenção operacional e logística dos maquinários, “estará garantindo a realização da recuperação de estradas vicinais, para melhorar a trafegabilidade da população, além de facilitar o escoamento da produção e o fornecimento dos insumos para produtores rurais”.

O Cidennf avalia que as estradas vicinais representam os principais corredores de escoamento da produção agropecuária para as integradoras, “sobretudo na agricultura familiar, e no turismo rural, sendo essenciais no processo de desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense”.

O secretário executivo do Consórcio, Vinicius Viana, considera a Patrulha Mecanizada de suma importância para o fomento da produção e geração de renda dos agricultores familiares, “tendo em vista a obtenção de otimização desse serviço público de atendimento aos produtores rurais dos municípios consorciados, além de viabilizar a eficiência e a economicidade de recursos”.

Vinicius assinou o termo de cooperação técnica, também assinado pelo secretário pelo diretor-presidente da Coagro, Frederico Paes; também vice-prefeito de Campos, Frederico destaca que os trabalhos do setor público (em sua maioria) são burocráticos e complexos; ele defende que, para o melhor desenvolvimento dessas atividades, parcerias são necessárias.

“Temos a certeza de que essa cooperação fará com que os trabalhos tenham mais velocidade, uma vez que o Consórcio tem ferramentas mais acessíveis que auxiliam na celeridade dos processos de atendimento aos produtores das nossas regiões”, diz Frederico.

O diretor-presidente da Coagro conclui, pontuando: “e agora, com a aquisição das máquinas agrícolas vai ajudar na recuperação de estradas vicinais e na manutenção de canais, contribuindo para o fomento das políticas públicas na Agricultura”.

O Cidennf reforça que o Patrulha Mecanizada visa realizar a manutenção das estradas vicinais, essenciais no processo de desenvolvimento dos municípios que fazem parte do Consórcio, “bem como, auxiliar os produtores rurais na melhoria da sua própria produção, fomentando e viabilizando o escoamento da produção agrícola e o desenvolvimento do turismo rural dos municípios consorciados”.