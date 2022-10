Rodrigo Bacellar diz está muito orgulhoso da "votação expressiva" recebida no último domingo - Foto Divulgação

Publicado 03/10/2022 14:58

Campos - Reeleito com 97.822 votos (o oitavo mais votado) à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (PL), com base eleitoral em Campos dos Goytacazes, avalia que o interior ganhou força na gestão do governador Cláudio Castro, traduzida também com a vitória de vários nomes do Norte/Noroeste Fluminense.

“São seis deputados da região eleitos e, certamente, isso fortalece ainda mais os municípios; tenho dito que todo avanço do estado nesses dois anos só foi possível porque houve diálogo, união e parcerias; e vamos seguir assim”, pontua o deputado. Ele observa que o Norte Fluminense ficou sem representatividade no Congresso Nacional, mas no Noroeste, não.

“No Noroeste, tivemos a vitória do meu amigo Murilo Gouveia, de Itaperuna, um quadro que certamente vai contribuir muito em Brasília”, ressalta, acentuando: “mas temos também outros quadros que, mesmo não sendo da região, vão buscar recursos em Brasília”.

Bacellar adianta que, no que depender dele, irá atuar fazendo pontes com deputados federais em busca de investimentos para a região e propõe união no contexto do interesse público: “minha atuação na Alerj sempre foi no sentido de somar forças”.

O deputado exemplifica: “posso citar nossa relação com cada um; Chico Machado é um irmão, cuja parceria vai além da política, assim como tenho excelente relação com os deputados Jair Bittencourt, que me acolheu com muito carinho na minha chegada em 2019, e Bruno Dauaire”.

“Dos que estão chegando, sempre tive relação de carinho e respeito por Carla Machado, que nos momentos recentes de dificuldade em São João da Barra, como no rompimento do dique de Barcelos, teve total apoio do governador e fiz questão de estar ao lado dela”, continua o parlamentar; sobre o vereador Thiago Rangel, eleito deputado, ele afirma que a relação vem de antes de seu primeiro mandato político, sempre em sintonia: “ou seja, a população da região vai contar com uma bancada forte e unida”, adnite.

Quanto ao resultado das urnas Bacellar comenta que em 2019, estava assumindo o seu primeiro mandato e agora quase quadruplicou a votação: “uma votação expressiva que muito me orgulha, mas lembrando sempre que um bom mandato não se faz pelo número de votos, mas pela dedicação e muito trabalho, junto com capacidade de agregar, respeitar os colegas e de mostrar capacidade e competência”.

“Eu nunca escondi de ninguém que meu maior desafio sempre foi o projeto de contribuir na reeleição do governador Cláudio Castro, para que o Rio de Janeiro continuasse no caminho do desenvolvimento, alcançado por ele”, lembra o político, assinalando: “concluímos a nossa missão e não nos falta disposição para trabalhar ainda mais pelo nosso estado”.