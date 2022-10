Durante a reunião, também foi discutida a cessão de imóveis da Rede Ferroviária para a prefeitura - Foto César Ferreira/Secom

Durante a reunião, também foi discutida a cessão de imóveis da Rede Ferroviária para a prefeitura Foto César Ferreira/Secom

Publicado 05/10/2022 18:47

Campos - O prefeito Wladimir Garotinho se reuniu, na tarde desta quarta-feira (05), na sede da Prefeitura, com técnicos do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e técnicos da Secretaria da Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Urbano da Prefeitura para tratar de

Quatro projetos importantes para o município, nas áreas da mobilidade urbana e da logística administrativa para órgãos da municipalidade, foram tratados, nesta quarta-feira (05), pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, com técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A reunião aconteceu na sede da prefeitura e contou também com as presenças de representantes da Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Urbano; um dos assuntos da pauta foi a licitação para duplicação de trecho urbano da BR-101, na denominada Avenida do Contorno.

Foram também discutidos os detalhes finais de projetos da duplicação do trecho final da Avenida Presidente Kennedy, entre o bairro do Jóquei Clube e a BR-356 (trecho Campos-São João da Barra); construção de alça de acesso na BR-101 (Guarus); e construção de trecho intercessão pela Rua Estilac Leal para ligação da BR-356 com a BR-101.

Wladimir pediu ao superintendente Regional/RJ do Dnit, Thiago Becker, agilização nos trâmites finais para a cessão do prédio administrativo de três pavimentos da extinta Rede Ferroviária Federal (RFF) que está sob domínio do Dnit na Rodovia do Contorno.

O prédio vai abrigar a Empresa Municipal de Habitação (Emhab) e a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura; o imóvel integra a relação de 14 na região da RFF que estão em fase final de cessão para a Prefeitura pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

Wladimir avalia a reunião como tendo sido bastante produtiva: “percebemos demonstração de boa vontade do novo superintendente Regional do Dnit e dos gestores locais do órgão em concluir as parcerias que já tivemos o aval do Ministério dos Transportes, na pessoa do então ministro Tarcísio de Freitas, e do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro”.

O prefeito lembra que, quando esteve em Campos, Bolsonaro conheceu as reivindicações e aprovou as intervenções nas rodovias, bem como a cessão dos imóveis da extinta Rede Ferroviária que estão sobre a gestão da Secretaria de Patrimônio da União”.

“Avançamos e obtivemos êxito em conseguir também a cessão de outros imóveis que estão sob o domínio da FCA porque estão em áreas contíguas”, acentua Wladimir, pontuando: “é importante que possamos ocupar os imóveis de forma agrupada para otimizar a interface entre os órgãos da prefeitura, facilitando a vida da população com serviços na mesma região”.

Thiago Becker enfatizou que ao assumir recentemente a Superintendência Regional do Dnit/RJ, encontrou os processos na fase inicial e que tratou de se inteirar junto aos gestores da unidade do órgão local para dar andamento nas tratativas para a conclusão.

“Nossa meta na Superintendência é de alinhar as arestas que estavam pendentes as quais já equalizamos hoje para iniciar o processo licitatório”. Thiago Becker resume: “mediante a importância dos projetos para melhoria na mobilidade em Campos, vamos trabalhar firme com toda a equipe para licitar os projetos ainda neste ano”.

Participaram ainda da reunião o coordenador de Administração e Finanças do Dnit, José Luis de Souza; o chefe do Serviço de Logística e Infraestrutura, Armando de Oliveira Pereira; o chefe da unidade local do Dnit, Ronaldo Webe; e o engenheiro supervisor de Obras, Rogério Barreto.