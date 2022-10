Wladimir Garotinho diz que gratidão é a única palavra para ele expressar o resultado das eleições - Foto Divulgação

Publicado 05/10/2022

Campos - “As eleições deixam um saldo positivo para o Norte e Noroeste do Estado; O governador Cláudio Castro é um grande parceiro de Campos e região, foi reeleito em primeiro turno, e a sua administração tem ajudado os prefeitos com parcerias a gerar resultados para a população”. A avaliação é do prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, que contribuiu para a reeleição de Cláudio Castro e garantiu dois representantes na Assembleia Legislativa.

“Nossa região elegeu representantes para a Assembleia Legislativa, com nomes que podem contribuir com o desenvolvimento social e econômico, na discussão de políticas públicas, projetos e na liberação de recursos”. Para Wladimir, há deputados federais eleitos, que apesar de não serem do interior terão compromisso com pautas regionais em uma construção que pode avançar muito com diálogo e interlocução.

Na opinião do prefeito, agora é hora de integração regional, de unir esforços, diálogo e unidade regional para construir uma pauta comum que fortaleça os municípios e o interior, conversando com lideranças políticas, partidárias, institucionais.

“Nós prefeitos somos quadros políticos, temos ligações partidárias que serão importantes para a construção de apoio junto à bancada federal fluminense”, diz o prefeito, a comentar a perda de representtividade regional no Congresso Nacional; ele considera que a mediação do governador Cláudio Castro nesse processo vai ser fundamental para formar a pauta de interesse regional.

Sobre a vitória de Castro em primeiro turno, Wladimir lembra: “em Campos, nas reuniões de campanha, sempre fiz questão de destacar gratidão com o governador pela mão estendida logo que assumimos em 2021, quando encontramos um cenário de terra arrasada, com duas folhas de pagamento atrasada”.

“O governador nos apoiou, a ajudar a encontrar soluções, fez parcerias com a prefeitura, como as obras do Novo do Hospital Geral de Guarus, Bairro Legal e tantas outras ações”, resume o prefeito apontando: “essa ligação com Campos, essa parceria, Cláudio Castro construiu com muita habilidade em todo o Estado”.

“Isso levou ao reconhecimento do povo, que entendeu que o governo está trabalhando e que os benefícios dessa atuação tinham que continuar”. Quanto às expressivas votações dos candidatos apoiados por ele, Wladimir atribui à lealdade da população.

“A gente só tem uma palavra para expressar o resultado das eleições: gratidão, porque a gente viu o povo de Campos corresponder a essa nova história que estamos escrevendo com muito trabalho e dedicação por todos de nosso governo”, reconhece o prefeito, relembrando da situação do município quando ele assumiu.

“Encontramos uma cidade sem motivação, com as pessoas sem atendimento de serviços públicos, sem esperança, com auto-estima abalada”; Wladimir assinala que foi atrás de parcerias, construiu com diálogo saídas para a crise, pagou salários em dia, cuidou de todas as prioridades, a população voltou a acreditar e a cidade voltou a respirar confiança.

“Acho que nessas eleições essa identidade de nosso governo com os candidatos do grupo foi fundamental”, ressalta, admitindo: “isso pode ser medido com os votos obtidos por nossos candidatos; elegemos dois deputados estaduais, o Bruno Dauaire e o vereador Thiago Rangel; Bruno foi reeleito com votação recorde em Campos, mais de 47 mil votos”; além disso, minha irmã e candidata ao Senado Clarissa Garotinho teve perto de 50% dos votos válidos de Campos”.

Perguntado sobre o que teria contribuído para a perda de representatividade da região no Congresso Nacional, Wladimir foi didático: “eleição é sempre muito dinâmica, envolve fatores pessoais, partidários, ideológicos; acho que a polarização das eleições presidenciais pode ter contribuído para o resultado, com uma discussão mais focada na pauta nacional”.

Outro ponto ressaltado pelo prefeito foi o impacto da decisão do Anthony Garotinho de não disputar as eleições: “Garotinho agiu em respeito aos seus eleitores, em função das perseguições de natureza jurídica que enfrentou; ainda assim, o seu substituto no pleito, com apenas 15 dias de campanha, conseguiu quase 1,5 mil votos por dia, com mais de 22 mil no total”.