O estoque de sangue é considerado muito abaixo do necessário para o atendimento a 25 unidades regionais Foto Divulgação

Publicado 03/10/2022 18:42

Campos - “O estoque no Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes (RJ) está baixo e necessita com urgência da doação de todos os tipos de sangue”, alerta a assistente social do órgão, Maria Gonçalves; na busca de “socorro”, a unidade móvel está novamente colocada em prática, para coletas externas.

Há uma programação intensificada para todo o mês; nessa terça-feira (04) a unidade estará no Colégio Alpha; quinta-feira (06), Santa Casa; dia 11, Shopping Avenida 28; Cidade da Criança (12); Serviço de Assistência São José Operário (18); Praça São Salvador (20); Faculdade Redentor, em Itaperuna (25); e Colégio Salesiano, em Campos (27).

Maria Gonçalves reforça o apelo: “precisamos que as pessoas façam suas doações com urgência para que possamos atender toda nossa demanda, que não é só no município de Campos; temos que manter o estoque em dia; o banco necessita de 70 doações diárias, porém esse número tem sido de 30, às vezes até menos, muito abaixo do esperado”, resume.

“Não deixe para doar somente quando um parente ou amigo pedir, seja voluntário sempre que puder", pontua a assistente social. Só podem doar as pessoas saudáveis, com idades entre 16 e 60 anos, ou até 69 anos (caso tenham doado antes dos 60 anos de idade) e peso acima de 50 quilos.

Basta comparecer ao Hemocentro munido de documento original com foto; também, o candidato à doação precisa estar descansado e não ter praticado atividades físicas intensas pelo menos cinco horas antes; outra orientação é que esteja bem nutrido, com refeições leves e sem gordura nas três horas anteriores à doação de sangue.

No caso de homem, a doação deve ser realizada com intervalo mínimo de 60 dias; para mulher, são 90 dias; Maria Gonçalves explica que os intervalos são diferentes devido à reposição dos estoques de ferro que, nas mulheres, é mais demorada por conta das perdas durante os ciclos menstruais.

O Hemocentro é anexo ao Hospital Ferreira Machado e funciona diariamente, das 7h às 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados; atende a demandas de 25 unidades regionais e a assistente social informa que, para caso de interesse da visita do ônibus em alguma instituição ou empresa, basta entrar em contato através do número (22) 971730463 ou (22) 981752599 para falar com o serviço social.