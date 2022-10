Thiago Rangel foi eleito com mais de 30 mil votos e avalia que resultado superou suas expectativas - Foto Divulgação

Publicado 05/10/2022 13:51

Campos - Honrar cada um dos mais de 30 mil votos recebidos, com um mandato transparente, lutando por mais empregos, educação e justiça social é o resumo do futuro deputado estadual Thiago Rangel; ele é vereador em Campos dos Goytacazes (RJ) e, pela lógica, terá a vaga ocupada pelo suplente, Edson Batista a partir de 2023.

Rangel foi eleito pelo Podemos e faz parte do grupo político do prefeito Wladimir Garotinho. “Fizemos uma campanha transparente, com aceitação da população foi além das expectativas”, resume. No geral, ele considera que o resultado das eleições para a Assembleia Legislativa (Alerj) foi bastante positivo para o Norte/Noroeste.

Quanto à perda de representatividade no Congresso Nacional, em razão das não reeleições de Christino Áureo, Felício Laterça e Chico Dângelo, Rangel propõe que haja união dos estaduais da região ao único eleito no plano regional, Murilo Gouveia. O futuro parlamentar da Alerj é sucinto, em entrevista a O Dia.

O Dia - como você avalia o resultado das eleições para o Norte/Noroeste Fluminense?

Thiago Rangel - Resultado muito positivo; nós passaremos a contar com cinco representantes na Alerj, que são Chico Machado, Rodrigo Bacellar, Bruno Dauaire, Carla Machado e eu; então, tivemos um resultado muito bom para a região.

OD - A região ficou com representatividade enfraquecida no Congresso Nacional; até que ponto isto aumenta a responsabilidade dos deputados estaduais fluminenses?

TR – A região fez apenas um representante, que é Murilo Gouveia, de Itaperuna, eleito deputado federal; mas é óbvio que a nossa responsabilidade passa a ser ainda maior; teremos, os cinco estaduais, que estarmos em sintonia, principalmente com Murilo, em Brasília, em busca de benefícios para o interior do Estado.

OD - Mais do que nunca, a união dos deputados estaduais da região será fundamental no contexto do interesse público; você vê possibilidade?

TR - Nossa proposta é alicerçada no diálogo, na união, independente de questões partidárias; o foco principal é o interesse público, pelo fortalecimento cada vez maior do interior fluminense, até por entendermos que trabalhando no coletivo todos sairão ganhando; a união é o melhor caminho em benefício da população; temos que ter consciência de que não nos elegemos deputados de nós mesmos e sim de toda população do Estado do Rio.

OD - No geral, o resultado das urnas está de acordo com o que você imaginava?

TR - O resultado das eleições, no meu caso, foi acima da expectativa, principalmente em Campos, onde consegui mais de vinte mil votos; no total foram 31.175 votos; mas, no quadro geral, conforme já falei, serão cinco na Alerj.