Os boxes são predispostos em corredores com níveis elevados e há aproveitamento da ventilação e luz natural Foto César Ferreira/Secom

Publicado 06/10/2022 17:55

Campos - Projeto de concepção arquitetônica adequada para abrigar um programa de política pública de integração social e de fomento ao empreendedorismo, o Novo Shopping Popular Michel Haddad (antigo Camelódromo), próximo do tradicional Mercado Municipal, em Campos dos Goytacazes (RJ), deve ser inaugurado em novembro.

No mês passado, o prefeito Wladimir Garotinho acompanhou o sorteio que definiu a localização dos 474 boxes do novo espaço; os permissionários consideraram transparentes a convocação e o sorteio e; nessa quarta-feira (05), a entidade que os representa - Associação dos Vendedores Ambulantes do Shopping Popular (Avasp) – definiu, com a Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca), a última entrega dos boxes para os 474 permissionários.

De acordo com o presidente da Codemca, Afrânio Júnior, a construtora responsável pela obra prevê a conclusão da mesma para novembro: “ela está trabalhando para concluir o suporte que será dado à segurança contra incêndio e a parte elétrica, uma vez que o projeto inicial precisou ser refeito devido ao acréscimo de 24 novos boxes”, explica.

Afrânio Júnior afirma que faltam apenas alguns detalhes para o término das obras: “o acréscimo de 24 novos boxes ao projeto original foi um pedido da própria Associação, reafirmado após o recadastramento que a Companhia fez, para contemplar todos os trabalhadores”.

“O prefeito Wladimir Garotinho teve a sensibilidade e autorizou a reformulação do projeto estrutural; o espaço será entregue totalmente limpo e salubre aos permissionários”, acentua o presidente da Codemca.

Com a finalidade de otimizar os espaços e o aproveitamento da ventilação e luz natural, foram feitas instalações administrativas no piso superior do novo shopping; os boxes são predispostos em corredores com níveis elevados para facilitar a ventilação e circulação do ar natural.