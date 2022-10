Nathália Patrão comandou a operação e apresentou um balanço à imprensa em entrevista coletiva. - Foto Polícia Civil/Divulgação

Nathália Patrão comandou a operação e apresentou um balanço à imprensa em entrevista coletiva. Foto Polícia Civil/Divulgação

Publicado 11/10/2022 17:27 | Atualizado 11/10/2022 17:35

Campos - Comércio ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico estão na mira da Polícia Civil em Campos dos Goytacazes (RJ), que fechou o cerco desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, em operação que se estendeu também aos municípios de São Sebastião do Alto (Região Serrana) e Itaocara (Noroeste Fluminense.

A delegada titular da 134ª Delegacia de Polícia (134 DP) do Centro de Campos, Nathália Patrão comandou a operação que, segundo ela, teve início em 2021 e o desdobramento aconteceu também com foco no Presídio Carlos Tinoco, em Guarus, onde vários aparelhos celularese quantidade considerável de drogas foram apreendidos.

Mandados de prisões, buscas e apreensões foram cumpridos e a delegada reforça constatações de ações anteriores, de que os mentores intelectuais dos crimes estariam agindo de dentro das celas, em comunicação com aliados externos.

De acordo com Nathália Patrão, a operação surgiu em 2021, de auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas envolvendo um motorista de Uber: “no celular dele constava farto material apontando vários crimes, inclusive comércio ilegal de armas de fogo; daí surgiu o termo Rebu, caracterizada justamente pelo lastro de crimes”.

O saldo desta terça-feira é de nove mandados de busca e apreensão, seis de prisões (em que cinco foram cumpridos), quatro autos de prisões em flagrantes lavrados; cinco asmas de fogo, entre elas espingarda, pistolas e revólveres de vários calibres; 159 munições de calibres diferentes, inclusive de fuzil.

Do presídio renderam 49 papelotes de maconha, 19 de cocaína, seis celulares e carregadores dos aparelhos. A delegada ressalta que não se trata de uma organização criminosa e, sim, compra e venda ilegal de armas de fogo de forma aleatória.

“Fica mais uma vez comprovado que, de dentro do presídio, os internos têm amplo acesso a telefone celular, à internet e à comunicação com todo mundo que gira do lado de fora”, avalia a delegada, adiantando que as investigações continuam. Em coletiva, Nathália apresentou um balanço das ações.

Em São Sebastião do Alto foram apreendidos uma espingarda calibre 12, três munições 12, seis 38, seis cheques de procedência duvidosa; no presídio, a polícia encontrou seis celulares, 49 invólucros de maconha, 19 de cocaína, quatro carregadores de celular, três fones auriculares.

Em Nova Goytacazes (Campos), as apreensões renderam uma pistola calibre 25, 11 munições da marca CBC intactas, 11 munições de pistola 40, 33 de calibre 380, uma toca ninja, R$ 2.183,00, sete trituradores, um cigarro de maconha, uma bucha de maconha.

No distrito de Donana, na Baixada Campista, a operação apreendeu uma pistola 9mm marca Canik (número t6472-17), três carregadores, 26 munições intactas de 9mm, sete estojos de 9mm deflagrados, um revólver 45 smiit Welson, 32 munições intactas, sete calibre 12, duas de fuzil, 10 de 7.62 de festim, cinco intactas de calibre 38 e uma caixa com 100 espoletas marca CBC.

Já no bairro de Custodópolis o material apreendido foi pistola 22 e seis munições do mesmo calibre 22 intactas. No total, seis pessoas foram presas e quatro autos de prisão em flagrante lavrados, sendo todos encaminhados para a Casa de Custódia.