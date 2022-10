Todo o material estava em uma mochila no banco de trás do veículo e foi levado para a Delegacia de Polícia - Foto PRF/Divulgação

Publicado 11/10/2022 14:21 | Atualizado 11/10/2022 14:35

Campos - Agiotagem, porte ilegal de arma de fogo, receptação de carro roubado, posse de droga podem render a um homem, identificado pelas iniciais K.G.A., até quatro anos de prisão, de acordo com o Código Penal; ele foi preso na noite dessa segunda-feira (10), no km 64 da BR-101, em Campos dos Goytacazes (RJ), por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

K.G.A. dirigia o Toyota/Corolla Cross, placa RJ-C7A77, realizando ultrapassagens irregulares e acabou sendo abordado pelos policiais. O motorista não apresentou documentação do veículo, o que levou os agentes a suspeitar da procedência e constataram que a numeração do motor estava suprimida.

Na sequência da inspeção, também foi observada que a numeração do câmbio era referente ao veículo placa, RKP3G39 (também Toyota/Corolla Cross), roubado no dia 15 junho deste ano; o suspeito recebeu voz de prisão e os policiais passaram a vasculhar o carro.

Na traseira do banco do carona havia uma pistola da marca Glock calibre .40, com 14 munições; também foram encontrados 81 cartões (do programa Bolsa Família e de crédito) de pessoas diferentes.

A equipe suspeitou tratar-se de um agiota e a desconfiança aumentou, com as descobertas de um caderno com diversas anotações (aparentando serem de cobranças), 18 cheques em nomes de pessoas diversas somando a quantia de R$ 112.200, 29 carteiras de identidade.

Em uma mochila estavam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), título de eleitor, CPF, cinco carteiras de trabalho em nome de pessoas diversas e bloco de recibo em branco; além de R$ 394 em espécie e nota de um dólar no quebra sol, pequena quantidade de erva seca no console do veiculo.

Uma filha de quatro anos do suspeito dormia no banco de trás; os policiais fizeram contato com a mãe, que esteve no local e levou a criança ainda dormindo para casa; K.G.A. foi conduzido para a 134 DP que investiga o caso.