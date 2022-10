O trabalho de limpeza no canal é realizado, para evitar que haja alagamentos no período de chuva intensa - Foto Sheila Leal/Divulgação

Publicado 09/10/2022 15:17

Campos - Um dos principais pontos de desaguamento de águas de chuvas no município, provenientes de valas de drenagem, o Canal de Tócos, na Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes (RJ), está recebendo atenção especial da Secretaria de Defesa Civil; a iniciativa tem sentido preventivo, tendo como foco os meses de dezembro a março, período em que o volume de chuvas é sempre maior.

Deságuam no Canal de Tócos, principalmente, as valas dos Parques Imperial, Santo Antônio e Aurora, além de águas do Canal Campos-Macaé, que “corta” o centro da cidade; o trabalho de desobstrução é realizado em parcerias com a Cooperativa Agro Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro) e da Associação Fluminense dos Plantadores de Cana (Asflucan).

O secretário de Defesa Civil, Coronel Alcemir Pascoutto, ressalta que no período de maior volume de chuvas no Norte/Noroeste Fluminense, as valas de drenagem do município diminuem o impacto das águas pluviais, prevenindo possíveis pontos de alagamento.

“O Canal de Tocos é onde a maioria dessas valas desagua, além de receber água das chuvas também de propriedades rurais”, pontua Pascoutto, explicando: “com isso, nós aproveitamos esse período de estiagem para realizar o trabalho de limpeza e desobstrução no local, visando ajudar no escoamento do acúmulo de chuvas”.

Segundo o secretário, uma nova comporta está sendo construída no Canal Campos-Macaé, cujo maior volume de água recebido é do Rio Paraíba: “essa nova comporta ficará no lugar da antiga que, com o passar dos anos, foi sofrendo com o desgaste do tempo e também com ações de vandalismo”.

Na opinião de Pascoutto, a população é a principal fiscalizadora dos órgãos públicos e precisa estar atenta, para que os atos dos vândalos sejam combatidos: “é importante denunciar esse tipo de crime”, apela. O endereço da Defesa Civil é Rua Francisco Faria Barbosa, 200, Parque Vicente Dias, telefone (22) 981752512.