Wladimir, Bruno Dauaire e integrantes de várias áreas do governo trataram da parceria com a Fecomércio - Foto Divulgação

Publicado 13/10/2022 19:07

Campos - A formalização de um termo de cooperação visando à elaboração conjunta da programação de eventos artísticos, culturais e esportivos, com, focos no Natal e no verão/2023 foi definida, nesta quinta-feira (13), pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho.

A iniciativa tem participação do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc-RJ) e os membros do governo municipal responsáveis pelas áreas de turismo, esporte, educação e lazer já cuidam da elaboração de ampla e diversificada programação com foco na temporada de Verão.

Wladimir explica que a parceria é celebrada através da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ): “queremos reafirmar a parceria entre a prefeitura e o Sesc, por meio da Fecomércio, para que possamos fazer uma programação especial de Natal e de Verão ainda melhor do que o do ano passado”, adianta o prefeito.

O prefeito e comitiva se reuniram com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), Antônio Florêncio Queiroz Júnior; o encontro aconteceu na sede da entidade, na capital fluminense e recebeu avaliação bastante positiva.

Acompanharam Wladimir na reunião com representantes do Sesc: deputado estadual Bruno Dauaire; vice-presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Fernanda Gomes; Subsecretária de Turismo, Patrícia Cordeiro; Coordenador de Educação Física da Secretaria de Educação, Leonardo Mantena; e o Assessor Especial, Eduardo Azevedo.