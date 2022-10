Nicole tem 12 anos e é filha do ex-atleta da seleção brasileira de natação, Raphael Thuin - Foto Divulgação

Publicado 12/10/2022 14:47

Campos - A Seleção Estadual Estudantil do Rio de Janeiro sub 15 de natação conta com dois representantes de Campos dos Goytacazes (RJ); a equipe é formada pelos 16 melhores atletas estudantis do estado, sendo oito femininas e o mesmo número masculinos.

Os atletas campistas são Nicole de Thuin e Heitor Tinoco, ambos alunos do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Censa), tradicional no município; eles integram ao quadro de nadadores do Flamengo (do polo que funciona em Campos) e, segundo o orientador técnico Luciano Reis, depois de muito treino e dedicação, os dois foram convocados esta semana para integrar a seleção Estadual.

Nicole e Heitor estão garantidos para os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs) que irão acontecer em novembro; “nas eliminatórias, eles representaram o Censa e brilharam mais uma vez, explica Luciano Reis, resumindo: “os campistas competiram com nadadores de 14 anos e mesmo assim brilharam nas raias”.

Nicole e Heitor têm 12 anos e iniciaram na natação há cerca de sete, competindo em provas municipais, estaduais e da região sudeste do país; “por onde passam se destacam e já colecionam dezenas de medalhas”, assinala Luciano Reis, pontuando que a equipe da qual os dois atletas fazem parte treina seis dias por semana e em média três horas por dia.

Ex-atleta da seleção brasileira de natação, Raphael Thuin, quatro vezes campeão do mundo, acompanha de perto a trajetória da filha Nicole e dos gêmeos Cauã e Lucca: “é muito gratificante vê-los nadando e se identificando com o esporte; eles nadam com paixão, mas sem pressão”.

De acordo com os últimos resultados obtidos por Nicole e Heitor, ela quebrou o recorde estadual dos 50 metros livres para nadadores até 12 anos; já ele marcou novo recorde do revezamento 4x50 metros misto, junto com a colega Nicole, tendo ainda conquistado o troféu eficiência por seu desempenho no campeonato Estadual de Inverno, realizado em julho.