Tradicionalmente, o Natal leva o comércio a contratar temporariamente, por conta do aumento nas vendas - Foto Divulgação

Publicado 19/10/2022 18:42

Campos - Com foco no faturamento e na empregabilidade temporária, a Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (ACIC) aposta na possibilidade de as vendas para o Natal crescerem cerca de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

O presidente da entidade, Fernando Loureiro, avalia que, com esta expectativa, o comércio campista também já começou a contratar pessoas para as vagas temporárias; ele prevê que os setores de vestuários, brinquedos e serviços devam registrar o maior aumento, na contratação das vagas temporárias.

Loureiro destaca que as confraternizações de fim de ano vêm ajudando a aquecer o setor de serviços em até 20% e também na contratação de vagas temporárias: “outro setor, que vem registrando crescimento é o comércio, que neste segundo semestre já mostrou um saldo positivo”.

A expectativa do presidente da ACIC é de que Black Friday e o Natal possam impulsionar ainda mais as vendas: “além da Copa do Mundo, a partir do dia 20 de novembro até dezembro, prometendo aquecer lojas de material esportivo e o setor de gastronomia, como bares e restaurantes”.

Concluindo, Fernando Loureiro resume: “acredito que este trimestre terá um saldo positivo para a economia, com a geração de novos empregos e a circulação de dinheiro". Lojista do setor de vestuário, Alfredo Dieguez concorda com as estimativas e adianta que irá contratar no mínimo 20 novos colaboradores para atender a demanda.

Na opinião de Dieguez, o Natal é considerada a melhor data para o setor e vem demonstrando sinais de boas vendas para os empresários, depois de dois anos praticamente parado por conta da pandemia da Covid-19: “é provável que o aumento nas vendas seja mais de 15%”.