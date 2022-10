A captação de órgãos mais recente em Campos foi realizada nessa sexta-feira no Hospital Ferreira Machado - Foto César Ferreira/Secom

A captação de órgãos mais recente em Campos foi realizada nessa sexta-feira no Hospital Ferreira Machado Foto César Ferreira/Secom

Publicado 15/10/2022 17:13

Campos - Cinco pacientes da fila de espera do Programa Estadual de Transplantes (PET) serão beneficiados pelo ato de amor da família de A.G.M, de 19 anos, residente no bairro do Turf Clube, em Campos dos Goytacazes (RJ), que teve morte encefálica; foram doados fígado, os rins e as córneas da jovem.

A captação dos órgãos aconteceu nessa sexta-feira (14), no Hospital Ferreira Machado (HFM), tendo sido realizada pela equipe do NF-Transplantes; um dos integrantes, o psicólogo Luis Cosmelli, explica: “aquele que deseja ser doador de órgãos deve conversar com seus familiares, porque são eles que decidem por esse direito, a doação”.

O psicólogo ressalta que, “como sempre, o NF-Transplantes agradece a todas as equipes multiprofissionais do Hospital Ferreira Machado, do PET, da Organização de Procura de Órgãos (OPO) e, principalmente, à família da doadora”; ele contabiliza: “só este ano já foram oito captações que resultaram na doação de oito córneas, sete fígados, quatro rins, pele, tendões e ossos”.

Segundo ainda CosmeJli, em 2021, a equipe do NF realizou a captação de 16 rins, 10 córneas e seis fígados, totalizando 32; o psicólogo aponta que a OPO é sediada em Itaperuna, e faz parte da estrutura de doação do Norte-Noroeste Fluminense; “a última captação em Campos ocorreu no mês de julho”, resume o profissional.