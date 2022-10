Wladimir Garotinho participou do evento na Praça São Salvador e acompanhou a maioria das ações - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 22/10/2022 16:01

Campos – O governo de Campos dos Goytacazes (RJ) tem se destacado em inúmeras ações de interesse público, especialmente na saúde pública, com investimentos em estruturas, equipamentos e programas; o mais recente aconteceu neste sábado: trata-se de “A Praça é Rosa: Eu cuido da minha saúde, e você?”.

O prefeito Wladimir Garotinho e a primeira dama Tassiana Oliveira participaram, reforçando a proposta, que foi orientar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama; o evento aconteceu na Praça São Salvador, a principal da cidade.

Na oportunidade, Wladimir anunciou o Programa de Reconstrução de Mama, tendo como parceiros os hospitais Doutor Beda e Álvaro Alvin; serão 24 cirurgias por mês e beneficiará pacientes que realizarem a mastectomia e ainda tem condição de fazer a reconstrução.

A diretora do Núcleo de Controle e Avaliação, Bruna Araújo, explica: “havendo indicação médica, o procedimento será feito logo após a mastectomia”; ela pontua que cerca de 70% das mulheres que tem câncer de mama realizam a mastectomia: “em Campos, 500 pacientes passam pela mastectomia todo ano, mas nem todas têm indicação de realizar o procedimento”.

O público-alvo teve inúmeros serviços à disposição na “A Praça é Rosa”, entre eles: atendimento médico, encaminhamento para exames de mamografia, ultrassonografias, ressonâncias das mamas e preventivos; a ação fez parte do “Outubro Rosa”, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Governo.

As participantes também puderam aferir a pressão arterial, tomar vacinas contra a Covid-19 e gripe; inclusive, meninas de 9 a 14 anos foram imunizadas para evitar HPV; houve ainda inscrição na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), para que está indicado a iniciar o tratamento do câncer de mama.

A programação foi extensa, com orientação sobre o Programa de Planejamento Familiar, corte de cabelo, workshop de automaquiagem com fotógrafo e maquiador Binho Dutra e show especial com o grupo Elas Sambam.