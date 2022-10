Nicole tem 12 anos e conquistou a medalha de ouro nos 50 metros livres com o tempo de 28,62 segundos - Foto Divulgação

Nicole tem 12 anos e conquistou a medalha de ouro nos 50 metros livres com o tempo de 28,62 segundos Foto Divulgação

Publicado 22/10/2022 13:23 | Atualizado 22/10/2022 13:26

Campos - A medalha de ouro nos 50 metros livres no Campeonato Sudeste de Natação foi conquistada por Nicole de Thuin, com o tempo de 28,62 segundos; bicampeã na modalidade, a atleta é de Campos dos Goytacazes (RJ), tem 12 anos, representa o Flamengo e volta às piscinas nesse domingo (23), último dia do evento.

O campeonato reúne cerca de 700 nadadores das categorias Petiz 1 e 2 e Mirins e Pré - Mirim do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo; as provas acontecem no Parque Aquático do Clube de Natação e Regata Álvares Cabral, em Bento Ferreira, em Vitória (ES).

Nicole é colecionadora de medalhas e passou este mês a fazer parte da Seleção Estadual Estudantil de Natação; considerada atleta exemplar: “em média, treina três horas por dia, durante a semana”, afirma o técnico Luciano Reis.

A dedicação ao esporte é dividida com as aulas de inglês aos estudos no Colégio Auxiliadora, onde Nicole cursa o 7° ano do Ensino Fundamental; Reis resume que ela tem a natação literalmente no sangue: “ela é filha do quatro vezes campeão do mundo Raphael Thuin”.

Irmãos de Nicole, os gêmeos Luca e Cauã também se destacam nas competições, mantendo a tradição da família de nadadores; o treinador ressalta que tanto o pai, quanto à mãe, Roberta Cipriani, acompanham os filhos em todas as competições.