Todos os dados sobre o Fundecam foram apresentados, ontem, na reunião do Conselho Gestor do Fundo - Foto Divulgação

Todos os dados sobre o Fundecam foram apresentados, ontem, na reunião do Conselho Gestor do Fundo Foto Divulgação

Publicado 21/10/2022 19:02

Campos - Mais de cinco mil atendimentos e 225 operações, com R$ 2.010 milhões em financiamentos liberados; este é o resumo da marca atingida pelo Fundo de Desenvolvimento do Município de Campos (Fundecam) até agora no ano, superando a contabilidade de 2021 inteiro.

Os resultados foram apresentados nessa quinta-feira (20), na reunião do Conselho Gestor do órgão. “Isso é fruto do trabalho realizado pela equipe do Fundecam, atendendo de maneira atuante todos que nos procuram no município para que possamos fomentar os negócios e movimentar a economia”, afirma o presidente do Fundo, Orlando Portugal.

“Em breve, o prefeito Wladimir Garotinho irá divulgar novidades do Fundecam para o empresariado de Campos”, adianta Portugal, sem entrar em detalhes. Compõem o Conselho o diretor de Custos de Controle e Transparência, Mário Lopes; subsecretário administrativo da Fazenda, Luis Haddad; secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust; secretário de Agricultura, Almy Júnior; presidente da Codemca, Afrânio Júnior, e o procurador geral do município, Roberto Landes.

Orlando Portugal explica que o Fundecam é uma agência de fomento à economia do município, que oferece créditos a empreendedores, através do CPF, e Microempreendedores Individuais (MEIs): “os valores variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil para Microcrédito, Economia Solidária e Fundecam Solidário”.

Segundo ainda o presidente, para as microempresas, o valor saltou de R$ 6 mil para R$ 10 mil Projetos de inovação tecnológica de pequenas empresas podem chegar a até R$ 50 mil: “o Fundecam é um importante instrumento de fomento da nossa economia; muito positivo atingir estes números, porque é a prefeitura, através do Fundo, contribuindo para que investidores possam incrementar seus negócios, ampliando as possibilidades, gerando emprego e renda para nosso município”, reforça Felipe Knust.

Quanto a quem tem dívidas com o Fundecam, à orientação é aproveitar o prazo do Programa de Recuperação Fiscal do Município (Refis/2022), criado por lei pelo prefeito; a medida visa beneficiar a população e atende à solicitação de entidades do setor produtivo; o prazo segue até o dia 25 de novembro.

A Secretaria de Comunicação (Secom) pontua que poderão aderir ao Refis 2022 pessoas físicas ou jurídicas em débito com a Secretaria Municipal de Fazenda; Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca); Fundecam/Estruturante; Fundecam/Programa Microcrédito e Fundecam/Programa Inovação e Solidário.