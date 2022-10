A primeira cirurgia de prótese de joelho por navegação foi realizada nesta quarta-feira na Santa Casa - Foto Divulgação

A primeira cirurgia de prótese de joelho por navegação foi realizada nesta quarta-feira na Santa Casa Foto Divulgação

Publicado 20/10/2022 22:50 | Atualizado 20/10/2022 22:53

Campos – Uma cirurgia inédita em Campos dos Goytacazes (RJ) foi realizada nesta quarta-feira (19), na Santa Casa de Misericórdia, pelos ortopedistas André Bousquet e Demétrio Waked; trata-se de um procedimento por navegação denominado Artroplastia Total do Joelho (ATJ).

A paciente beneficiada é Maria Estela Silva, 55 anos, que sofria com uma deformidade no joelho, causada por uma artrose avançada; a cirurgia durou cerca de duas horas, sem nenhuma intercorrência, segundo o subsecretário municipal de Saúde, Marcos Gonçalves, que acompanhou o procedimento.

De acordo com o subsecretário, a paciente só conseguiu sair da fila de espera devido ao Mutirão de Ortopedia, lançado oficialmente pelo prefeito Wladimir Garotinho no dia dois de junho deste ano; ele observa que o Mutirão está colocando o município como um polo de referência em patologias ortopédicas.

“Essa cirurgia de prótese de joelho por navegação, que é de alta complexidade, era exclusiva dos grandes centros”, ressalta Marcos Gonçalves. O ortopedista André Bousquet explica que o sistema de navegação é uma técnica cirúrgica que possui o acompanhamento de um computador e interação de instrumentos manipulados pelos médicos.

“Na cirurgia navegada, como é comumente conhecida, o monitor mostra imagens virtuais em dois ou mais planos, apresenta medidas de distâncias e ângulos, dando um posicionamento perfeito onde o cirurgião deve agir”.

Demétrio Waked acrescenta que os sensores colocados no paciente permitem que a cirurgia seja realizada com precisão através de uma incisão menor do que a cirurgia convencional; o médico reforça: “foi graças ao Mutirão que as cirurgias de prótese de joelho voltaram a ser realizadas em Campos”.