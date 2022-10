Foram muitas as remoções de árvores, realizadas pela Defesa Civil em parceria com a Guarda Civil - Foto Divulgação

Foram muitas as remoções de árvores, realizadas pela Defesa Civil em parceria com a Guarda Civil Foto Divulgação

Publicado 23/10/2022 19:59

Campos – A Secretaria de Defesa Civil de Campos dos Goytacaze (RJ) teve bastante trabalho nesse sábado (22), por conta da tempestade que causou transtornos em diversos bairros; foram registradas 18 ocorrências, com alagamentos e quedas de árvores.

Os locais mais atingidos foram Parque Aeroporto, Parque Caju, Centro, Parque Guarus, Parque Dom Bosco, Parque Corrientes, Parque Leopoldina e o distrito de Travessão; foram detectados alguns imóveis com estruturas comprometidas e os moradores foram orientados a irem para casas de parentes.

De acordo com o setor de comunicação da Defesa Civil, na localidade de Guandu houve desabamento total de uma casa - um morador fiou ferido levemente e foi socorrido para o Hospital Ferreira Machado (HFM); nesta segunda-feira (24) o órgão estará encaminhando ofício à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social solicitando a inclusão dos desalojados no programa Aluguel Social.

A Guarda Civil Municipal atuou em conjunto nas ações e em todos os pontos as águas já escoaram; a Defesa Civil orienta que em caso de emergência, a pessoa deve entrar em contato com o órgão pelas redes sociais @defesa_civil_campos_ ou o telefone (22) 98175-2512; além do o Corpo de Bombeiros (193).

Nota da assessoria destaca que a Defesa Civil já atua preventivamente na desobstrução de alguns canais e valas, para que o desague das valas de drenagem de águas das chuvas seja facilitado: “muitos destes trabalhos foram realizados em parceria com a Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro) e a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana (Asflucan).