Através de parcerias com o prefeito Wladimir, Cláudio Castro tem garantido vários benefícios para Campos Foto Divulgação/Arquivo

Publicado 26/10/2022 09:06 | Atualizado 26/10/2022 09:14

Campos – Engajado na campanha à reeleição de Jair Bolsonaro, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participa, nesta quarta-feira (26), em Campos dos Goytacazes, de ato pró-candidatura do presidente da República; a abertura será carreata, a partir das 11h, com início na Avenida José Carlos Pereira Pinto (antigo Calabouço), em Guarus, e encerramento comício na Pelinca, na área central da cidade.

O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, também confirmou presença; ele está apoiando a candidatura desde o primeiro turno, quando o presidente recebeu mais de 58% dos votos válidos no município.

Ao confirmar apoio também no segundo turno, Wladimir justificou que manteve a decisão “em razão das realizações do governo federal em benefício da população, em áreas como saúde, infraestrutura e outras”.

Os benefícios aos quais o prefeito se refere foram proporcionados por meio da liberação de recursos por emendas de parlamentares, como a deputada federal Clarissa Garotinho, para construção do Novo Hemocentro Regional, do Centro Cirúrgico do Hospital Geral de Guarus e o Novo Shopping Popular.

Na comitiva de Cláudio Castro estarão o deputado federal Altineu Cortes, presidente do PL; Washigton Reis, do MDB; Márcio Canela, deputado estadual, do União Brasil; Clarissa Garotinho, do União Brasil; e Flavio Bolsonaro, senador, do PL.

O governador e comitiva serão recebidos por Wladimir no Aeroporto Bartolomeu Lysandro; Cláudio Castro tem bastante prestígio em Campos; desde quando assumiu o governo, ele tem dado atenção especial ao município, através de várias parcerias do governo com a prefeitura.