A comitiva do governador chegou ao aeroporto por volta de 10h30 e foi recepcionada por Wladimir e seguidores - Foto Divulgação

Publicado 26/10/2022 14:39 | Atualizado 26/10/2022 14:47

Campos – Centenas de eleitores bolsonaristas participaram de “motocarreata” pró-candidatura à reeleição do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (26), em Campos dos Goytacazes (RJ); o movimento teve início na Avenida José Carlos Pereira Pinto (antigo Parque Calabouço), em Guarus, e foi encerrado com comício na Pelinca.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e vários outros políticos, entre deputados federais e estaduais, participaram; o prefeito do município, Wladimir Garotinho (que organizou a agenda) juntamente com o deputado federal Hugo Leal e o vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, recebeu a comitiva.

Castro chegou ao Aeroporto Bartolomeu Lysandro acompanhado pela deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil); do senador Flavio Bolsonaro (PL); ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis; presidente estadual do PL, Altineu Côrtes; e deputado estadual Márcio Canella (União Brasil).

Clarissa foi quem convidou o filho do candidato para o ato; a deputada justificou que apoiar Bolsonaro é também um ato de gratidão de Campos, afirmando que o governo federal abriu todas as portas para a cidade: “além do fato, claro, que Bolsonaro é a melhor escolha para o Brasil", concluiu a parlamentar.

Na sua manifestação, Wladimir voltou a defender o respeito à liberdade de escolha e reforçou a justificativa para estar apoiando Bolsonaro: “minha opção tem a ver com a relação que temos mantido com o governo federal enquanto prefeito”; ele resumiu que várias demandas são atendidas em diversas áreas”.

Cláudio Castro também apontou como importante para o país como um todo – em especial, para que o Estado do Rio continue na rota de desenvolvimento – a reeleição do presidente; ele pregou respeito acima de tudo e pontuou: “após o domingo, é importante que as pessoas aceitem o resultado, independente do vencedor, para o bem do país”.

A exemplo do que vem fazendo em outras manifestações, Flávio Bolsonaro comentou que pesquisas do partido indicam vitória do pai: “estamos certos de que, com o Congresso Nacional que foi eleito pela população e com a vitória de Bolsonaro, ele continuará governando para todos e o país vai continuar dando certo”.

Antes de chegar à Avenida Pelinca, a “motorreata” percorreu várias ruas do município; muitos militantes usavam as cores verde e amarela nas blusas e bonés (inclusive camisa da Seleção Brasileira de Futebol); com carros e motos expondo bandeiras do Brasil.