Drogas de diversas espécies estavam escondidas em dois tonéis no fundo de uma casa na área de mata - Foto Comunicação 8º BPM

Publicado 31/10/2022 18:30

Campos – Em uma operação de policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) considerada de excelência, grande quantidade de drogas foi apreendida na madrugada desta segunda-feira (31), estocada em uma casa na Avenida Francisco Lamego, em Campos dos Goytacazes (RJ).

A estratégia foi montada, após uma debúncia anônima, que levou as equipes da P/2, GAT II, PAT II e Sup. de Oficial a se distribuírem em uma região de mata do Parque Prazeres, próxima da antiga Usina São João, em Guarus. As informações eram de que, além de drogas diversas, havia também armas estocadas.

A polícia estava ciente, ainda, de que todo o material estava sob guarda do Terceiro Comando Puro (TCP), do tráfico da Comunidade Tira Gosto, e seria transportado para área da 3ª Companhia do 8º BPM, na praia de Gargaú, em São Francisco de Itabapoana.

As equipes montaram uma ação de inteligência e invadiram o local; as buscas foram intensas, mas, não havia ninguém; porém, os policiais conseguiram apreender, enterrados em três tonéis em área no fundo do imóvel: 66 kg de maconha, 24 kg de anfetamina, 23 kg de adrenalina, 17 kg de cafeína.

Também encontraram 1 kg de tethacaina, 48 kg de nerven (medicamento em forma de pó branco indicado para prevenir e tratar a deficiência de vitamina B1). Ao todo, foram 179 kg de drogas, todas levadas para a 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, onde o caso foi registrado e está sendo investigado.